الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن بالمنصورة

محافظ الدقهلية يفتتح
محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مساء الإثنين، أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن بالدقهلية بمدينة المنصورة، بحضور النائب أحمد  عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، وأحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، وأحمد أمين مسعود أمين العمل الجماهيري المركزي، ولفيف من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 

وقال المحافظ: “باسم شعب الدقهلية أرسل رسالة شكر وتقدير إلى رئيس الجمهورية لتوفيره المناخ الملائم لإعادة إقامة كافة الفعاليات وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والدينية والسياسية".
 

وأشار “مختار” إلى أن الدقهلية أنجبت لمصر وللعالم أعلام في شتى المجالات الفنية والأدبية والدينية والرياضية والثقافية والعلوم والمعرفة حتى أصبحت عاصمة مصر الطبية.
 

وأكد "المحافظ" على أن الرياضة أصبحت اليوم رمزاً وفخرا للدول وليست مجرد نشاط يقام وأصبح يقاس من خلالها مدى تقدم هذه الدول ، ومدي تحضرها.

وأضاف: “سعادتي غامرة لمشاركتي في كافة فعاليات واحتفالات حزب مستقبل وطن الذي أصبح له دور بارز سياسياً واجتماعياً، من خلال إقامة وتنفيذ كافة الأنشطة وتقديم الخدمات للمواطنين”.

وتابع: “بكل سعادة وحب أثمن دور حزب مستقبل وطن بالدقهلية على تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمشاركة المجتمعية”.

محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن
محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن
محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن
محافظ الدقهلية يفتتح أكاديمية الشباب لحزب مستقبل وطن
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حزب مستقبل وطن إفتتاح أكاديمية الشباب

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