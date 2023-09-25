محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين بمركز الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين عددا من المدارس بمركز ومدينة الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه، حيث افتتح مدرسة المغاورى نجم للتعليم الأساسى بقرية الإسكندرية الجديدة علي مساحة 2,700 متر مربع بإجمالي 22 فصلا، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون جنيه ، كما افتتح مدرسة الدكتورة سعاد كفافى الرسمية المتميزة للغات على مساحة 4,500 متر مربع بإجمالي عدد فصول 28 فصلا بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب النائب محمد خالد، والنائب خالد الحداد، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة الجمالية.

وأشار "المحافظ" إلى أن ما تم بناؤه من مدارس جديدة في الدقهلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعادل 25% من إجمالي ما تم بناؤه من مدارس في تاريخ الدقهلية في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد "مختار" أن الدقهليه دائماً رائدة في مجال التعليم، أنجبت لمصر أعلاما أحدثوا نقلة نوعية في مجال التعليم في مصر أمثال علي مبارك أبو التعليم في مصر، ومُربي الأجيال أحمد لطفي السيد.

محافظ الدقهلية يوجه بتنجيل كل ملاعب المدارس

ووجه "المحافظ" وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لتمكين الطلاب من ممارسة الأنشطة الرياضية، كما وجه بالمتابعة المستمره للمدارس والصيانة المستمرة لها.

وثمن "مختار" دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات ويعد شريكا أساسيا في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في كل القطاعات الخدمية.

مراقبة الأغذية تشن حملات مكثفة استعدادًا للمولد النبوى

شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات موسعة هذا الأسبوع، للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، عن أن الحملة أسفرت عن المرور على 403 منشآت غذائية تم التوصية بغلق 75 منها و إعدام 1725 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، فضلاً عن 299 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم سحب نحو 82 عينة وتحرير 208 محاضر مخالفات مضبوطة، تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية.

محافظ الدقهلية يفتتح مدرستين بمركز الجمالية