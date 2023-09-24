مواطن دقهلاوي: الرئيس السيسي هو اختيار شعب ومستقبل وطن

أشاد عدد من المواطنين في الدقهلية بمجهودات الرئيس السيسي والإنجازات التي قام بها خلال فترة حكمه.

أعلن أحمد عبد الخالق (موظف)، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في المرحله القادمة لاستكمال ما قام به من إنجازات، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو اختيار شعب ومستقبل وطن والانجازات التي قام بها لا تعد أهمها مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على الإرهاب.

أوضح عبدالخالق أن الرئيس السيسي قام بتطوير العشوائيات والمدن الجديدة واهتم بالبنية الأرضية وانشأ الطرق والكباري، مؤكدًا أن أهالى الدقهلية يدعمون الرئيس فى الانتخابات القادمة لاستكمال مسيرة الإنجازات وتطوير مصرنا الحبيبة.

وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية

عقدت د.منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، الأحد، في الحادية عشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، لبحث بعض الأمور المستجدة.

وحضر الاجتماع د.أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، ومحمد فاضل مدير عام إدارة الأمن، طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية، و ناجي إسماعيل مدير المركز الاعلامي، و شرين عبد الله مدير إدارة شئون المجالس، والسادة مديري الإدارات الفرعية.

ورحبت وكيل الوزارة فى البداية بالسادة مديرى الإدارات الفرعية، كما وجهت الشكر للسادة مديري الإدارات الفرعية على ما يبذلونه من أجل إنجاح الجمعيات العمومية بالادارات الفرعية على مستوى المحافظة، واكدت سيادتها أن آخر موعد لانتهاء عمل الجمعيات العمومية هو يوم 25 نوفمبر 2023، وعلى كل الإدارات الفرعية الالتزام بالمواعيد المحددة بالتنسيق مع سامح سليم مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، وكذلك مع الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام الإدارة الهيئات الرياضية فيما يخص الأندية الرياضية.

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال الاجتماع على موضوع الهيكلة على مستوى الإدارات الفرعية، وإعادة توزيع العمالة من الأماكن التي يوجد بها وفره إلى الأماكن التى لا يوجد بها عمالة، وذلك في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن وفى ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء مع عدم توزيع اى أحد من السادة العاملين حسب هواه الشخصي، بل فى ضوء احتياج العمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة امتناع العامل عن أداء عمله، بالتنسيق مع منى حسن مدير إدارة الشئون القانونية، والرجوع إلى المديرية فى حالة لجان تسيير الأعمال ببعض الهيئات الشبابية والرياضية.