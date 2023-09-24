محافظ الدقهلية: إحالة 145 مخالفة تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

145 مخالفة فى حملات تموينية

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 145 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المُحررة للنيابة العامة؛ لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

تكثيف الحملات

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين والجمالية وجمصة وتمى الأمديد ونبروه على مدار 3 أيام، حيث تم في اليوم الأول ضبط 65 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثاني تم ضبط 54 مخالفة تموينية، وفي اليوم الثالث تم ضبط 26 مخالفة تموينية، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها، وكانت المحاضر عبارة عن: محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم إعلان عن أسعار، ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحاضر غش تجارى، ومحاضر لمحطة وقود تبين أنها دون ترخيص، ومحاضر عدم وجود شهادات صحية، كما تم توجيه 57 إنذار لعدد من المخابز لنقص وزن ونقص مواصفات، وتم التحفظ على 150 علبة زبادى و200 لتر سولار و180 لتر بنزين 80 و171عبوة شحم وأصباغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.