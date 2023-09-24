نظمته "حياة كريمة".. جامعة المنصورة تشارك فى فعاليات اليوم العالمى للغة الإشارة

شاركت جامعة المنصورة، اليوم، في فعاليات اليوم العالمي للغة الإشارة الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية برئاسة العقيد إسماعيل معوض رئيس مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، والعقيد علي جابر وم. محمد سامي منسق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق دكتور إيمان أبوالفضل منسق مبادرة حياة كريمة بالجامعة وشيماء الصديق منسق مبادرة حياة كريمة. بمحافظة الدقهلية.



من جهتها، قالت الدكتورة غادة القنيشي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم توقيع الكشف على 183 مريضا في تخصصات ( الباطنة، الأطفال، الرمد، التخاطب)، وتحويل 15 حالة لاستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

فريق كلية التمريض يقدم مسببات الإعاقة السمعية

كما قدم فريق كلية التمريض التوعية عن مسببات الإعاقة السمعية وطرق إعادة التأهيل للطفل المعاق سمعيا، وذلك تحت إشراف الدكتورة وفاء فتحي وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك في التوعية كل من الدكتورة وداد صابر مدرس تمريض باطنة وجراحة بكلية تمريض، والدكتورة زينب إبراهيم مدرس مساعد تمريض باطنة وجراحة بكلية التمريض.

كما شارك مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة تحت إشراف الدكتورة وفاء أبو المعاطي بتقديم الأنشطة الترفيهية للأطفال أثناء إجراء الفحوصات الطبية والتوعية، وتقديم توعية مجتمعية وإرشاد أسري عن مسببات الإعاقة السمعية وطرق التأهيل التخاطبي لضعاف السمع، وعمل ورش عمل رسم وتلوين حر لـ 65 طفلا وتوزيع الحلوى على أكثر من 125 طفلا.

شارك في تقديم البرامج الترفيهية كل من إسراء أحمد شتا، إيمان أحمد صلاح، إيمان فؤاد الموافي، حاتم البيلي شادي.

جانب من الفاعليات

جانب من الفاعليات