غدًا.. قطع المياه 6 ساعات بمدينة طلخا في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدًا الإثنين، من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 8 مساءً من ذات اليوم عن بعض المناطق بمدينة طلخا لتنفيذ أعمال صيانة على خط 8 بوصة اسبستوس بطريق المعاهدة بطلخا.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية في هذا الشأن، حيث أوضح التقرير أنه نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة على الخط المذكور سيتم قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة طلخا وتشمل منطقة البر والوفا وشارع العوضي وتقسيم عمرو يونس وعزبة عربان.

سرعة إنهاء الأعمال

ووجَّه "مختار"، محمد أمين، مركز ومدينة طلخا للتنسيق مع مسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المُشار إليها وعودة المياه مجددًا كالمعتاد حرصًا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية اتباع الأصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المُشار إليها.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني جميع أنحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بمدينة طلخا، بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.