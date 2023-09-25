الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ناشئو المصارعة بالدقهلية يشاركون ببطولة الجمهورية تحت 17 سنة بالصالة المغطاة

جانب من المباراة
جانب من المباراة

انطلقت صباح اليوم بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة المرحلة الثانية، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 24 حتي 29 سبتمبر الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

يقوم بالتنافس فى اليوم فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 17 سنة للمصارعة ناشئين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم 5 لاعبين مواليد 2009 وهم: اللاعب عمر عبد اللطيف فتحي وزن 48 ك، واللاعب محمد وائل بدر وزن 68 ك، واللاعب زياد احمد فتحى وزن 85 ك، واللاعب محمد أحمد فتحي وزن 62 ك. واللاعب السعيد محمد حسني وزن 52 ك، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف احمد إبراهيم.

بحضور الدكتور محمود السيد السكرتير العام للإتحاد المصري للمصارعة، وعبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

يذكر أن بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 17 سنة تحمل اسم المرحوم الدكتور والكابتن محمد نبوي الأشرم المدرب والبطل الأوليمبي ابن محافظة المنوفية، والتى تصادف إقامتها بمسقط رأسه بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية فى الفترة من 24 حتي 29 سبتمبر الجاري.

وقد صرح الكابتن محمد محمود عبد العزيز الحكم الأوليمبي وسكرتير اللجنة الرئيسية للحكام بالبطولة،  أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين ويحكم في البطولة 27 حكما وشارك في أول يوم مصارعة رومانية عدد 135 لاعب يمثلون 68 أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

مشاركة ناشئين المصارعة تأتي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية

وتأتي هذه المشاركة لناشئي المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد حمدي مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي بالوزارة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

جانب من المباراة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
جانب من المباراة
جانب من المباراة
جانب من المباراة
جانب من المباراة
الدقهلية محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظة الدقهلية بطولة الجمهورية للمصارعة

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