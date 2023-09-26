الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة المنصورة يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

جامعه المنصوره
جامعه المنصوره

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته اليوم رقم 603 برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

واستهل المجلس بتقديم التهنئة لكل منتسبي الجامعة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ومرور خمسين عامًا على انتصارات السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتنظيم عدة فعاليات للمشاركة في الاحتفال بذكرى النصر لنشر الوعي وترسيخ ثقافة الانتماء لدى طلاب الجامعة، توجيه التهنئة للدكتور محمد عطية محمد البيومي – لصدور القرار الجمهوري بتعيين سيادته نائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

رئيس الجامعة يؤكد أهمية توعية شباب الجامعة بالمشروعات القومية 

وأكد رئيس الجامعة أهمية عقد العديد من الأنشطة المختلفة والتركيز على الأنشطة التى تعمل على تنمية روح الانتماء الوطني لدى شباب الجامعة وتنمية طاقاتهم الإيجابية والوعى بالمخاطر التى تهدد المجتمع ومنها مخاطر الإدمان والتطرف وحروب الجيل الرابع وزيادة الوعى بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة والتحول للجمهورية الجديدة والتعريف بالاستحقاقات الدستورية فى الفترة القادمة.

وعرض الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024 والتى تتضمن: الانتهاء من أعمال صيانة الحرم الجامعى والعلامات الارشادية، الانتهاء من أعمال صيانة المدرجات والقاعات الدراسية واستيفاء المعامل والورش لمتطلبات السلامة، تحديث اللوائح لمختلف الكليات ، تحديث المحتوى الدراسى بما يتواكب مع التطورات الحديثة، واعلان الجداول بشكل الكترونى على منصة الطلاب، الاستمرار فى تطبيق منظومة الكتاب الالكترونى، التوسع فى التقييم الالكترونى للطلاب طبقًا لطبيعة المقررات.

كما استعرض استعدادات الجامعة وجاهزية المدن الجامعة لاستقبال الطلاب المغتربين مع بداية اليوم الأول فى العام الدراسى، زيادة الدعم المخصص للطلاب الغير قادرين لشراء الكتب والمصروفات الدراسية، اقامة معارض بمصروفات مخفضة للأدوات الدراسية والمعامل ، استمرار الكشف الطبى للطلاب الجدد وتقديم الخدمات الطبية من خلال مستشفى الطلبة والعيادات بكل كلية على مدار العام الدراسى.

وتمت الموافقة على منح عدد من الدرجات العلمية : منح 12 أستاذ مساعد درجة أستاذ، منح 18 مدرس درجة أستاذ مساعد، وتعيين 21 بوظيفة مدرس، ومنح 2 اللقب العلمي لوظيفة استشاري، تعيين 1 بدرجة زميل 
ووافق المجلس على بدء الدراسة في برنامج الدبلوم العامة في التربية – بنظام الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعي 2023/2024، بدء الدراسة في برنامج الدبلومة المهنية في العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات- بنظام الساعات المعتمدة بكلية الزراعة، تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) عام 2023 والمرشحين إلى كليات الجامعة في العام الجامعي 2023/2024،  كما وافق على عدد من اتفاقيات التعاون: اتفاقية الشراكة العلمية بين كلية الطب بالجامعة وبين كلية الطب جامعة بني غازي بدولة ليبيا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة المثني بدولة العراق، مذكرة التفاهم بين قسم الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بكلية الطب بالجامعة وبين معهد الميكروبيولوجي الطبية بكلية الطب جامعة زارلاند بألمانيا.

ووافق المجلس على منح الطلاب الأفارقة عدد خمس منح مجانية للدراسة بنظام الساعات المعتمدة (أون لاين) ببرنامج الماجستير المهني في المناعة والطب التجددي (باللغة الإنجليزية) بكلية الصيدلة.

جامعة المنصورة المنصورة رئيس الجامعة شريف خاطر عقد مجلس الجامعة

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