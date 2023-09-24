ضبط أغذية ولحوم فاسدة خلال حملة تموينية بالدقهلية

شنَّت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب اليوم الأحد، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

واستهدفت الحملة المنشآت التجارية والمولات بمنطقة المشاية السفلية وشارع الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

قاد الحملة الدكتورة رولا مدحت، نائب رئيس حي غرب المنصورة، والفريق المعاون لها باللجنة الخماسية للتفتيش على المنشأت التجارية، إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد حمودة، من الطب البيطري، وسامح شفيق من التموين، والدكتور أحمد يحيى، من الصحة، ويسري كسبة من إدارة البيئة.

وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية؛ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

تحرير 4 محاضر صحية

وتمكنت الحملة من إعدام 5 كيلو شاورما، وعدد 2 فرد حمام مطبوخ، 1 كيلو محشي ورق عنب، وذلك لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر صحية، ومحضر واحد عدم إعلان عن الأسعار.

فيما شدد رئيس حي غرب المنصورة، على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار رئيس حي غرب على تكثيف الحملات يوميًا على كل المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

جانب من الحمله

جانب من الحمله