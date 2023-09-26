المصريون يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات دعم السيسى: قائد مسيرة التنمية والإنجازات الكبرى

احتشد جموع المصريين أمام مكاتب الشهر العقارى فى مختلف المحافظات لتحرير توكيلات تزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها فى ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة ١٤٢ من الدستور على أنه يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

البحر الأحمر: أسر كاملة أعلنت دعمها لـ«الرئيس» بعد أن تغيرت حياتها للأفضل

شهدت مكاتب الشهر العقارى، وهى «مكتب توثيق الشيخ شحات بمدينة الغردقة، ومكتب توثيق مرسى علم، ومكتب توثيق حفر الباطن بالغردقة، ومكتب توثيق القصير بمساكن الوحدة المحلية، ومكتب توثيق رأس غارب بالمساكن الشعبية، ومكتب توثيق سفاجا»، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتحرير توكيلات دعم ترشح الرئيس، حيث اصطف المواطنون فى طوابير أمام المكاتب، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية.

وقال عمرو رسلان، أحد محررى توكيلات دعم ترشح الرئيس السيسى، من أمام مكتب الشهر العقارى بمنطقة حفر الباطن بالغردقة، إن دعمه الرئيس نابع من خلال ما رآه من إنجازات على أرض الواقع.

وأضاف محمد عبدالله، من مدينة الغردقة، أنه حرص على الذهاب برفقة زوجته وابنه لتحرير توكيلات دعم ترشح الرئيس، بعد أن تغيرت حياتهم إلى الأفضل فى عهد الرئيس السيسى، بفضل المشروعات التنموية العملاقة الجارية فى جميع ربوع الجمهورية.

كفرالشيخ: طفرة فى البنى التحتية والمشروعات القومية العملاقة.. و«حياة كريمة» إنجاز

واصطف الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ من رجال ونساء بمختلف أعمارهم فى طوابير طويلة أمام مقار الشهر العقارى، لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين صورًا للرئيس السيسى ولافتات مؤيدة له، مرددين شعارات تدعوه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت رباب أبوهلال، معلمة بإحدى قرى مركز قلين، أنها تدعم الرئيس نظرًا لما حققه من إنجازات تاريخية طيلة فترة توليه الحكم، وعلى رأسها دعم وتطوير منظومة التعليم، بما يضمن تنشئة أجيالٍ مؤهلة لمواكبة التطورات العلمية الهائلة.

وأضاف أحمد الحايس، موظف، أنه يدعم الرئيس السيسى، نظرًا لما حققه من إنجازات فى مجالات عدة، خاصة فى البنى التحتية والمشروعات القومية العملاقة التى دشنها على أرض المحافظة منذ توليه المسئولية فى عام ٢٠١٤، والتى أسهمت فى تغيير وضع المحافظة للأفضل، فضلًا عن تدشينه مبادرة «حياة كريمة».

دمياط :مجموعات كبيرة من المزارعين تحتشد فى طوابير أمام مكاتب التوثيق

شهدت مكاتب الشهر العقارى فى محافظة دمياط، أمس، إقبالًا كبيرًا من الأهالى لتحرير توكيلات دعم ترشح الرئيس، واصطف المواطنون فى طوابير طويلة أمام الشهر العقارى فى قرية شطا وفى مدينة دمياط الجديدة، منذ الصباح الباكر.

وقال حسن صبح خاطر، نقيب الزراعيين بكفرسعد فى محافظة دمياط، إن المزارعين توجهوا إلى مكاتب الشهر العقارى بأعداد كبيرة من أجل تحرير التوكيلات تأييدًا للرئيس السيسى.

وأضاف وليد الغالى، أمين مساعد حزب مستقبل وطن فى المحافظة، أن أعضاء الحزب وشبابه تسابقوا إلى الشهر العقارى من أجل تحرير توكيلات دعم الرئيس السيسى فى مجموعات كبيرة إلى مكاتب الشهر العقارى، بعد الإعلان رسميًا عن فتح باب الترشح، وإعلان الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات للمصريين فى الخارج والداخل.

مطروح: تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة

خصصت الهيئة العليا للانتخابات ٧ مقرات لتحرير توكيلات دعم المرشحين المتقدمين للانتخابات الرئاسية فى مدن «الحمام، والعلمين، وسيدى عبدالرحمن، والضبعة، وبرانى، والسلوم، وسيوة».

وقال محمد محسن، من أبناء مدينة الحمام، إنه يؤيد الرئيس السيسى ويتمنى فوزه بولاية رئاسية ثالثة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والعطاء والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أن مدينة الحمام شهدت فى عهد الرئيس السيسى تطوير مستشفى الحمام المركزى وعدد من الوحدات الصحية، لتقديم الخدمات الطبية والتثقيفية للمواطنين، فضلًا عن إنشاء المدارس الجديدة ومراكز الشباب والاهتمام بالمرأة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى يحظى بشعبية جارفة بين جميع فئات المجتمع خاصة البسطاء، لأنه حريص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل جميع الأسر خاصة الأولى بالرعاية، موضحًا أنه يدعم ترشح الرئيس قلبًا وقالبًا لاستكمال مسيرة التنمية.

كفرالشيخ: تطوير المدارس وتنشئة جيل واعٍ

اصطف الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ، من رجال ونساء بمختلف أعمارهم، فى طوابير طويلة أمام مقار الشهر العقارى، لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكدت رباب أبوهلال، معلمة بإحدى قرى مركز قلين بمحافظة كفرالشيخ، أنها حررت توكيلًا للرئيس السيسى من أجل خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لما حققه من إنجازات، وأيضًا تطوير المنشآت التعليمية والاهتمام بتنشئة جيل متعلم وواعٍ.

سوهاج: تحديث المستشفيات والعنايات المركزة

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا عقب الإعلان عن فتح باب التوكيلات للانتخابات الرئاسية.

وقالت الدكتورة إسراء صبرى، طبيبة بمستشفى الحميات بمحافظة سوهاج: «إننا كفريق طبى لم نرَ من قبل كم التطور الذى حدث فى مستشفيات وزارة الصحة إلا فى عهد الرئيس السيسى، وكانت محافظة سوهاج تعانى من نقص شديد فى جميع أقسامها وعدد الأسرّة والعنايات المركزة».

الغربية: حقق إنجازات فارقة ودعمه ضرورة لاستكمال البناء والاستقرار

احتشد عدد كبير من المواطنين أمام مكاتب التوثيق بالشهر العقارى فى الغربية، لتقديم توكيلاتهم للرئيس السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مكاتب التوثيق فى الغربية توافدًا مكثفًا من المواطنين، فى مشهد يعكس تأييدًا واسعًا للرئيس السيسى، وأعرب المواطنون، الذين حرروا توكيلات للرئيس، عن دعمهم الكامل له ولمشروعاته التنموية، وإصلاحاته التى تهدف إلى تحسين الحياة فى مصر، وأشادوا بجهوده فى تنمية البنية التحتية وتحقيق التقدم فى البلاد.

وأشار بهاء الطباخ، مواطن، من قرية دهتورة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، إلى أن: مصر شهدت تطورًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة فى مجال البنية التحتية، إذ عمل الرئيس على تغيير وجه المدن والقرى بشكل جذرى، وبالتالى فإن دعمه فى المرحلة المقبلة يعتبر واجبًا وطنيًا. مضيفًا: «نحن نقدر جهوده ونرغب فى أن يستمر فى قيادة مسيرة التنمية والبناء فى مصر».

من جانبه، أعرب حازم فوزى، مهندس من محافظة الغربية، عن تقديره الجهود الكبيرة التى بذلها الرئيس السيسى فى مواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى شعر بالتطور الذى تحقق فى البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسى.

الإسماعيلية: أنقذنا من الإخوان وما عانيناه فى عهدهم من أزمات

قال ناصر العيادى، من أهالى الإسماعيلية، إنه حرر توكيلًا فى مكتب الشهر العقارى للرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مشواره فى حكم البلاد وتطهيرها من أعدائها الذين حاولوا مرارًا وتكرارًا إيقاعها فى العديد من الكوارث والأزمات. وتابع: «الرئيس السيسى استطاع حل تلك المشاكل وعبر بنا إلى بر الأمان، وقبل تحريرى لهذا التوكيل تذكرت أيام الإخوان وما عشناه خلالها، والصعوبات والمواقف التى كنا نعانى منها، والأزمات العديدة مثل الكهرباء والماء والبنزين وحتى أنبوبة البوتاجاز، إلا أن الرئيس السيسى استطاع توفير كل ذلك وحل الأزمات، وبعدها بدأ فى طريق التنمية الحقيقية فى مصر». وأكد أن مصر تشهد فى الآونة الأخيرة عمليات تنمية حقيقية، من رصف طرق وتوصيل مياه الشرب فى قرى «حياة كريمة».

الوادى الجديد: محافظتنا لم ترَ التنمية إلا فى عهده والبلاد تشهد نهضة غير مسبوقة

توافد مئات المواطنين من محافظة الوادى الجديد إلى مكاتب الشهر العقارى لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال محمد عطاى، من أهالى مركز الخارجة وأول المشاركين فى توثيق توكيل للرئيس لقيادة مصر لفترة ثالثة: «مصر فى عهد الرئيس السيسى شهدت نهضة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ونحن أول من تقدمنا هنا فى الوادى الجديد التى كانت مهمشة منذ ٥٠ سنة تقريبًا، إلا أننا بدأنا نشاهد النور والتنمية بعد تولى الرئيس مقاليد الحكم».

بورسعيد: حقق أحلام الجماهير

توافد عدد كبير من جماهير النادى المصرى البورسعيدى، أمس، على مكاتب الشهر العقارى، وذلك لتحرير أول توكيلات للرئيس السيسى، حيث نظم المُشجعون طوابير أمام الشهر العقارى لعمل التوكيلات.

من جهته، قال خالد أبوالفتوح، موظف، إن الرئيس السيسى يستحق أن ينتخبه جميع المصريين، فهو الأب والقائد الذى شهدت مصر فى عهده طفرة تنموية.

وأوضح محسن إبراهيم، أحد مشجعى النادى المصرى ويعمل فى مجال بيع الملابس، أن الرئيس السيسى يحب بورسعيد ويحبه البورسعيدية، والجميع خرج من أجل تحرير التوكيلات له، لكونه مَن سيعبر بمصر إلى بر الأمان.

وأكدت جماهير النادى المصرى أن إصرارها على تحرير التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسى، الذى حقق حلم هذا الشعب فى بناء استاد عظيم فى موقعه القديم بشارع ٢٣ يوليو.

الفيوم:الأقدر على قيادة البلاد حاليًا وتحمل المسئولية فى وقت عصيب

أكد مواطنو الفيوم أن قرارهم بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى نابع عن قناعة تامة بأنه الأقدر على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التى حققها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال عاصم مرسى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إنه صاحب أول توكيل تأييد للرئيس السيسى فى الانتخابات بمكتب توثيق الشهر العقارى فى نادى محافظة الفيوم.

وأكد صاحب التوكيل أنه جاء لإعلان تأييده ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، من أجل استكمال الإنجازات والمشاريع التى بدأها الرئيس، وتقديرًا للجهود التى بذلها خلال الفترة الماضية، وتحمله المسئولية فى وقت عصيب، ووصوله بمصر إلى بر الأمان.

بنى سويف: نفذ مشروعات لم تحدث على مدار سنوات

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمحافظة بنى سويف إقبال عدد كبير من المواطنين لاستخراج تأييد ترشح الرئيس السيسى، مبدين سعادتهم بحسن تنظيم العمل أثناء تحرير التوكيلات ووجود أماكن للانتظار مجهزة، وتوفير مقاعد لكبار السن، وتعاون كامل لتذليل كل المعوقات.

وقال أحمد السيد إنه جاء إلى الشهر العقارى لاستخراج توكيل وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لولاية رئاسية جديدة.

من جهتها، أكدت نعمات حسين أنها اصطحبت أبناءها وجاءت إلى الشهر العقارى لتحرير توكيلات للرئيس السيسى لترشحه لفترة ثالثة، قائلة إنه أنقذ البلاد من حكم «الإخوان» الإرهابية، كما نفذ مشروعات لم تحدث على مدار سنوات كثيرة.