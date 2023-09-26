إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالسويس لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة السويس، إقبال المواطنين لتحرير توكيلات تأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وبدأ المواطنون التوافد على مكاتب الشهر العقاري منذ الصباح، وتزايدت الأعداد عقب ظهر اليوم.

ولم يقتصر الإقبال على مكتب الشهر العقاري بمنطقة الأمل، بل توافد راغبو تحرير التوكيلات للرئيس السيسي على المكاتب الفرعية خاصة فرع الأمل وفرع المرور.

أعضاء النقابات أبرز الحضور لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

وشكل أعضاء النقابات العمالية من مختلف الشركات خاصة نقابة المهندسين نسبة كبيرة من اعداد محرري التوكيلات.

لم تغن سيدات السويس عن مشهد الإقبال، إذ توجهن إلى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات للرئيس السيسي.

و شهد مكتب الشهر العقاري بالمنطقة الاقتصادية إقبال موظفي الشركات الموجودة بمنطقة السخنة، لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت مكاتب الشهر العقاري التي تستقبل المواطنين لتحرير توكيلات وتأييد الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسية، وحددت 4 مكاتب شهر عقاري في السويس هي مكتب الامل بحي فيصل، ومكتب الأربعين النموذجي بمنطقة الايمان، ومكتب الشهر العقاري بإدارة مرور السويس، ومكتب المستثمرين بعتاقة بمبنى الاستثمار بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي أمس الاثنين للإعلان عن الحدول الزمني للنتخابات الرئاسية، أنه يتعين على المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو الزوجة جنسية دولة أخرى.

ويجب على المرشح أن يكون حاصلاً على مؤهل عالي، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف ممن حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.