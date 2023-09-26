مواطنو السويس يشكرون السيسي على شاطئ السوايسة: الكرسي بـ5 جنيهات

بعد سنوات بلا شاطئ شعبي

وجه محمود عبد الفتاح، صاحب عمل حر في السويس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل التغيرات التي شهدتها السويس خلال فترة ولايته، خاصة تخصيص شاطئ عام بالمحافظة للمواطنين.

وقال عبد الفتاح، إن أغلب سكان السويس كانوا يحلمون بشاطئ شعبي في مكان قريب بمقابل بسيط، وتحقق هذا الحلم بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

وأوضحت سعاد عزب، أنه كان من غير المنطقي أن نرى مدينة ساحلية مثل السويس خالية من شاطئ شعبي يستمتع به أبناء المدينة بسعر رخيص بدلا نو السفر الى السخنة واتفاق مصاريف فوق طاقة كثيرين.

وعانى أهالي محافظة السويس لسنوات طويلة من عدم وجود شاطئ شعبي عام، يطل منه المواطن البسيط على البحر بمقابل متواضع يتناسب مع أحواله المعيشية.

ونادى مئات الآلاف من سكان المدينة الباسلة بضرورة تخصيص منطقة قريبة من الكتلة السكانية، بهدف إقامة شاطئ عام يستقبل كل من رغب في الاستمتاع بمياه خليخ السويس الهادئة.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للأصوات المطالبة بتخصيص شاطئ عام داخل المدينة لخدمة أبناء السويس وضيوفها من مختلف محافظات مصر.

ونفذ محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، توجيهات رئيس الجمهورية بإقامة شاطئ عام.

وكلف محافظ السويس المجلس التنفيذي برئاسة السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي، بإشراف نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، بدراسة تخصيص منطقة بآخر كورنيش السويس الجديد لإنشاء شاطئ عام شعبي.

وفي وقت قياسي، بدأ تنفيذ مشروع إقامة شاطئ عام بطول 700 متر على خليج السويس، مزود بـ26 شاليه لقضاء اليوم الواحد.

افتتاح شاطئ عام في السويس بأسعار بسيطة

وافتتح محافظ السويس الشاطئ 20 يوليو 2021 بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وقال إن افتتاح الشاطئ قبل العيد جاء نتيجة جهد متواصل خلال الشهور السابقة على افتتاحه، كمتنفس عام جديد بجوار منطقة الكورنيش والممشى والمحلات الجديدة، والتذكرة بـ5 جنيهات فقط، لتكون متنفسا للمواطنين البسطاء.

وفي 13 نوفمبر، من نفس العام افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس المرحلة الثانية من مشروع شاطئ السوايسة، الذي يعد أول شاطئ عام بمدينة السويس، حيث يمتد الشاطئ لمسافة تبلغ نحو 700م، ويبدأ من مدرسة الصناعات الحربية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، ويضم الشاطئ 26 شاليها بنظام اليوم الواحد، وقد تم تجهيز الشاطئ بالإنارة، وإمداده بالمياه، وشبكة صرف صحي، وساحة انتظار سيارات.