افتتاح شاطئ السوايسة بمنطقة الكورنيش الجديد بالسويس

افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس شاطئ السوايسة، بطول 700 متر في منطقة كورنيش الجديد، لإسعاد أبناء السويس ويكون متاح للمواطنين مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ في الافتتاح الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب عيد السكرتير العام المساعد.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

كما حضر الافتتاح كلا من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس ورؤساء الأحياء والمهندس أسامة بصل مدير عام الإسكان وفريق الإشراف على أعمال الإنشاءات للشاطئ من مديرية الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائب عفاف زهران أعضاء مجلس النواب وعادل درويش مدير عام مشروع الشواطئ والشاليهات والنادي الاجتماعي ومسئولي المشروع.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، إن افتتاح الشاطئ قبل العيد، جاء نتيجة جهد متواصل خلال الشهور الماضية، مع تكثيف العمل طوال 18 ساعة لتجهيز الشاطئ وافتتاحه قبل عيد الأضحى لإسعاد أبناء السويس كمتنفس عام جديد بجوار منطقة الكورنيش والممشى والمحلات الجديدة.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

وأضاف المحافظ أنه لا يدخر جهدا في العمل لتعويض أهالي السويس الأبطال عما عانوه طوال سنوات الحرب والمقاومة، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات بالمدن السكنية الجديدة والأحياء.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

وأوضح أن الشاطئ العام يمتد مسافة 700 متر ويبدأ من مدرسة الصناعات البحرية وينتهي مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى وتستهدف المحافظة زيادة طول الشاطئ الفترة المقبلة.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

ويضم الشاطئ عدد 26 شاليه نظام اليوم الواحد، وتم تجهيز الشاطئ بالإنارة وتركيب الانترلوك وإمداده المياه وشبكة صرف صحي وساحة انتظار السيارات.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

وصرح المحافظ أن المرحلة الثانية تضم منطقة الكافيهات ومطعم ومبنى إداري.

ويقع شاطئ السويس العام بمنطقه مميزه داخل كورنيش السويس تتميز بها عن كافه المناطق السكنية المختلف أحياء السويس الخامسة السويس الـ40 فيصل عطاها الجنائي.

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس

افتتاح شاطئ السوايسة بالسويس