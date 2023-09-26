مواطنون يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقارى ببورسعيد لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

توافد أعداد كبيرة من المواطنين في بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على مقرات الشهر العقاري، لتحرير توكيلات تأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعرب المواطنون من أمام مكاتب التوثيق، عن سعادتهم بالتنظيم وسرعة الإجراءات، مشيرين إلى أن هناك تعاونًا، والجميع يشعر أنه يعمل بحب من أجل مصر وأمنها واستقرارها.

وقالت سيدة تُدعى "مريم الحسيني"، إنها جاءت من أجل تحرير توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنها لا تشعر بالملل من الانتظار؛ لإحساسها أن ذلك من أجل البلد ومصلحتها، وأن الرئيس السيسي عبر بمصر إلى بر الأمان في أوقات صعبة، وتحمل عنّا العناء.

ولفت مواطن يُدعى "هشام محسن"، إلى أنه هو وعدد كبير من زملائه حرصوا على التواجد لتحرير توكيلات للرئيس السيسي، وأن الجميع يعرف جيدًا أن هذا الاستحقاق الانتخابي من حق الشعب والشعب شعر مع الرئيس السيسي بالأمان والاستقرار والتنمية.

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