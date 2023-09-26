تظاهرة حب.. جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

توافد عدد كبير من جماهير النادي المصري البورسعيدي، يوم الإثنين، على مكاتب الشهر العقاري، وذلك لتحرير أول التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية.

جماهير النادي المصري تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسي

وحرصت جماهير النادي المصري على أن تكون التوكيلات من أول توكيلات يتم من خلالها دعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، ونظم المُشجعين طوابير أمام الشهر العقاري لعمل التوكيلات.

وأكدت جماهير النادي المصري أن إصرارهم على عمل التوكيلات جاء ردًا للجميل للرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، والذي حقق حلم هذا الشعب في بناء استاد عظيم يليق بتاريخ النادي المصري العريق، في موقعه القديم بشارع 23 يوليو.

وأكدت الجماهير دعمهم الكامل للرئيس الحالي والمرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدين ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك إيمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030، وأنها سوف تكون دولة عظيمة متطورة قوية.

وأشار جماهير المصري والمواطنون إلى أنهم سوف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بكثافة وسوف يستكملون بأصواتهم ما يطمح اليه الشعب، مؤكدين أن المرحلة الحالية تحتاج إللا الوعي بمتطلباتها، موضحين أن مصر تتغير ومحافظة بورسعيد نالت نصيب الأسد من المشروعات القومية المختلفة.

وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، اجتماعا تنسيقيا، وذلك لاستعراض استعدادات المحافظة، للمشاركة في معرض أكاديمية ناصر العسكرية في إطار الاحتفال بتقديم يوم “جمهورية مصر العربية” للدارسين الوافدين.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و ممثلى مصانع (الأسماك – أكاى – البطاطين – اللمبات – إدج – دك – البخور) وإدارة التعاون الإنتاجى بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أهمية الظهور المشرف لمحافظة بورسعيد، والذي يعكس بدوره التنمية الحضارية والصناعية التي تشهدها المحافظة حاليا، لافتا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المختصة، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للمشاركة في المعرض.

وناقش المحافظ، الأعمال التنسيقية الخاصة بالإعداد والتجهيز للمشاركة في للمعرض المقام بأكاديمية ناصر العسكرية، في إطار الاحتفال بتقديم يوم جمهورية مصر العربية للدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر.

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى