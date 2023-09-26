الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى القليوبية يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات تأييد الرئيس السيسى

أهالى القليوبية يتوافدون
أهالى القليوبية يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى

شهدت مكاتب التوثيق المخصصة لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة بمحافظة القليوبية، توافد مئات المواطنين لتحرير التوكيلات ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 7 مكاتب توثيق لاستقبال المواطنين لتحرير التوكيلات.

وبدأ أعضاء الأحزاب السياسية بمحافظة القليوبية ومراكزها، اليوم، بالتوافد على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة ،عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات من المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل وموعد الانتخابات الرئاسية، وتوافد الأعضاء تبعًا لمكاتب الشهر العقاري بالمحافظة.

 علي سعد: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات والخدمات

وقال علي سعد، موظف بوزارة التربية والتعليم، إننى حضرت اليوم إلى مكتب الشهر العقاري لتوثيق توكيل لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية، لأنه هو القادر على قيادة مصر واستكمال مسيرة الإنجازات والخدمات، التي بدأها فى كافة مناطق المحافظات.

 فيما قالت سعاد عبدالله، ربة منزل، إننى أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لأنه خدم البلد وحمل روحه على يديه وأخرجنا جميعًا من نفق حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأطلق العديد من المبادرات الداعمة للمواطنين في شتى المجالات وخصوصًا مبادرة حياة كريمة التي جعلت القرى مثل المدن في الخدمات والتطوير المستمر.

توكيلات دعم السيسى محافظة القليوبية الشهر العقاري توكيلات ترشيح انتخابات الرئاسة

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