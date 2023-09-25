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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024.. والجدول الزمني

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

يبحث حاليا آلاف المواطنين عن موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية وفقا لبيان الهيئة الوطنية للانتخانات والذي عقد منذ قليل، حيث أكدت أن اللجان الانتخابية ستكون في نحو 10 آلاف و 85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل.

موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني الذي يحكم عملية الاقتراع الرئاسي في جمهورية مصر العربية لانتخاب رئيس جمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة حيث أكد أن موعد نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024  يوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

فيما يتم إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 12 يناير 2024 ويتم نشرها في النتيجة الرسمية.

وعاينت الهيئة جميع اللجان المخصصة للاقتراع في محافظات الجمهورية للتأكد من سلامتها من الناحية الفنية بهدف التسير على المواطنين في الادلاء بأصواتهم والحفاظ عليهم.

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مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج 2023

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 

ووفقا للمخطط الزمني الذي أعلنه المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإن الانتخابات تنطلق يوم الاثنين 1 - الثلاثاء 2 - الأربعاء 3 ديسمبر المقبل حيث تستمر لـ3 أيام متتالية للمصريين في كافة الدول حتى يتمكنوا من الاداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات مقبلة.

فيما تنطلق الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام الأحد 10 والإثنين 11 والثلاثاء 12 ديسمبر 2023 داخل جمهورية مصر العربية حيث يمكن للجماهير المقيدين في الكشوف الانتخابية الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جمهور مصر العربية لمدة 6 سنوات مقبلة.

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مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل والخارج 2023

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موعد تلقي طلبات الترشيح للانتخابات الجمهورية 2024

تتلقي اللجنة العليا للانتخابات طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من يوم 5 - 14 أكتوبر المقبل لمدة 9 أيام وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا على أن ينتهي العمل في اليوم الأخير في تمام الساعة 2 ظهرا وفقا لبيان الهيئة القومية للانتخابات.

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