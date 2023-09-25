الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المؤتمر: الانتخابات الرئاسية خطوة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

السعيد غنيم
السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن الانتخابات الرئاسية خطوة نحو بناء الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة واستكمال رؤية مصر 2030 وسلسلة الإنجازات والمشروعات القومية ومزيد من الاستقرار، مشيدا بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات بالجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة وإعلان جدول الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفى اليوم.

ضوابط الوطنية للانتخابات

وأكد الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الهيئة الوطنية تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، وهذا بدوره يجعلها ضمانا لاستيفاء كافة الجوانب الدستورية و القانونية لإجراء الانتخابات و الخبرات السابقة لعمل الهيئة سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وينعكس أثره على الشارع المصرى ويقطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية.

دور  الجماهير فى العملية الانتخابية

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية شهدت على مدار العصور السابقة حزمة من المشروعات القومية وتغيير جذرى فى القرى والريف ورفع التهميش عن الصعيد، ومن ثم تحولت الأمور بشكل جذرى للأفضل، ولابد من استكمال هذه المشروعات وسلسلة الانجازات ولهذا يجب المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل كبير لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمضي قدما نحو مزيد من العمل الجاد والمشرق وحصد ثمار السنوات الأخيرة.

جهود الوطنية للانتخابات في  إدارة العملية الانتخابية 

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالجهود الكبيرة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من إدارة العملية الانتخابية بشكل عام، وتيسير التصويت للمواطنين من خلال حزمة من الإجراءات التى تضمن النزاهة و الشفافية و الأمان، وفتح باب متابعة الانتخابات للمنظمات المصرية والأجنبية.

النائب الأول لرئيس حزب المؤتم السعيد غنيم الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات

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