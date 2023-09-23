السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: السياحة أبرز قطاعات جلب العملة الصعبة والترويج "كلمة السر"

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادى، إن ملف السياحة يحظى باهتمام القيادة السياسية ولعل تأكيد رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لطابا أن الحكومة تعمل دوما على تطوير المزارات السياحية بصورة مستمرة ترجمة حقيقية للاهتمام بالملف لدوره فى دعم الاقتصاد القومى وجلب العملة الصعبة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن السياحة تُعد أحد أهم محاور الاقتصاد العالمي، حيث تشكل مصدرا رئيسيا للدخل، والإيرادات العملات الأجنبية، والإيرادات الضريبية، إَضافة إلى أن القطاع يضم عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 10% من سكان العالم، وتسهم فى التجارة الدولية بنسبة تصل إلى 7%، وتمثل ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول، ومن هنا تأتى أهمية القطاع ودوره فى دعم اقتصاديات بعض الدول.

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استقبلت مصر آخر 5 أشهر فى العام الجارى نحو 7 ملايين سائح

وأشار النائب الأول لرئس حزب المؤتمر إلى أنه جراء الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والترويج له استقبلت مصر آخر 5 أشهر فى العام الجارى نحو 7 ملايين سائح، فيما بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قطاع السياحة خلال الربع الثاني من العام المالى الجارى نحو 98 مليون دولار، ومن ثم القطاع يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومى للدولة المصرية.

استغلال كل الموارد السياحية للدولة المصرية

وشدد السعيد غنيم على ضرورة استغلال كل الموارد السياحية للدولة المصرية والترويج لذلك، مؤكدا أن إلقاء الضوء على مختلف المعالم السياحية والأثرية من مختلف وسائل الإعلام يساهم بقوة فى دعم السياحة المصرية، إضافة لتصوير الأعمال الفنية فى المناطق السياحية للترويج للسياحة خير دعاية للمقاصد السياحية المصرية، قائلا: "دعم وتنشيط السياحة موضوع عام الجميع معني بدعم السياحة وتشجيعها والنهوض بها حسب موقعه".

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