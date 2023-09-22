"تسويق السياحة" بالأقصر: يجب إعادة النظر في الفنادق المغلقة لاستيعاب الأعداد الوافدة

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق بالأقصر، أنه يوجد في الأقصر وأسوان نحو 7 آلاف غرفة فندقية، وهذا لا يتناسب مع حجم الحركة السياحية المتوقعة لمصر خلال السنوات المقبلة. وأوضح عثمان في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك فنادق مغلقة في الأقصر، ولها أثر تاريخي مهم في تاريخ المحافظة، مثل فندق الأقصر أوتيل الذي يعتبر من أجمل فنادق الأقصر وأنشئ قبل فندق ونتر بالاس، بالإضافة إلى العديد من الفنادق المغلقة على نهر النيل، وتتمتع بمنظر رائع، ويمكن زيادة الاستثمارات الفندقية في المحافظة.

وأشار عثمان إلى أن وصول عدد 30 مليون سائح بحلول عام 2028، أي بعد أربع سنوات، يتطلب زيادة في أعداد الغرف الفندقية وتوفير النقل السياحي لنقل هؤلاء السائحين واستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين القادمين، وخاصةً أن الطلب السياحي مرتفع على مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عثمان أن عدد المراكب والفنادق العائمة حوالي 200 فندق عائم على أقصى تقدير، ولهذا نحتاج إلى زيادة في الاستثمارات الفندقية، مشيراً إلى أنه يجب مشاركة الدولة للقطاع الخاص لتحقيق المطلوب من إعداد الفنادق لاستيعاب الأعداد الوافدة من السائحين.

وأشار عثمان إلى أن هناك حوالي 16 فندقاً مغلقاً من فئة النجمتين وذلك بسبب تعثر أصحابها والمشاكل المالية التي اضطروا لإغلاقها، فيجب دراسة ملفات أصحاب الفنادق المتعثرة، والمستثمر الجاد يتم الوقوف بجواره ومنحه التسهيلات اللازمة للعودة إلى القطاع السياحي من جديد، لافتاً إلى أنه عندما يتم فتح كل فندق، يوفر الكثير من الوظائف، بالإضافة إلى تشغيل العديد من المهن المرتبطة بالقطاع السياحي.

كما يجب أن تكون فنادق البوتيك ذات عدد أقل من الغرف مقارنة بما تم من تراخيص للفنادق الأخرى.