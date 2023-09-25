الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المستشار وليد حمزة للمصريين: حافظوا على المسيرة البناءة بالمشاركة فى صندوق الانتخاب

المستشار وليد حمزة
المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أيها المصريون الكرام لقد ضحيتم كثيرًا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، حافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، قولوا كلمتكم في صندوق الانتخاب وقرروا مصيركم بأيديكم، وحققوا ما ناديتم به في ثورتين شهد العالم فيهما بالنبل والطهارة، عززوا قواعد الديمقراطية وكونوا مثلًا أعلى للشعوب كما اعتادوا أن يرونا.

وأضاف "حمزة" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، اليوم الإثنين: التفتوا عن الشائعات والأكاذيب، أحبطوا مؤامرات الحاقدين، اعلموا أن سبيلهم الوحيد لهدم ما تقومون به هو محاولة بث الخوف والشك في نفوسكم، فلا تمنحوهم الفرصة وشاركوا في هذه الانتخابات الفارقة، وكونوا على يقين من أن الهدف الوحيد لكل القائمين عليها هو صون أمانة الوطن وخدمة أبنائه.

وتابع: سطروا التاريخ بأيديكم فإن الشعوب تصنع المستقبل، فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

لهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية

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