الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ملحمة وطنية.. تزايد الأهالى أمام الشهر العقارى بالزاوية لتحرير توكيلات لـ"السيسى"

توكيلات الرئيس عبدالفتاح
توكيلات الرئيس عبدالفتاح السيسي

تزايدت أعداد المواطنين منذ قليل، لليوم الثاني على التوالي في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، أمام  مكاتب الشهر العقاري، من أجل تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

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وشهد محيط مكتب الشهر العقاري في الزاوية الحمراء تواجدًا أمنيًا مكثفًا، حيث حرص الأهالي على تقديم كافة الدعم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، موضحين أن ما يحدث ملحمة شعبية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأناها معًا.

منطقة الزاوية الحمراء تحرير توكيلات دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي محيط مكتب الشهر العقاري

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