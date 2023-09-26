أهالي الأزبكية يبعثون رسائل تأييد للرئيس السيسي من أمام الشهر العقاري (صور)

اصطف أهالى منطقة الأزبكية بالقاهرة أمام مكتب الشهر العقاري، رافعين أعلام وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعمل توكيلات دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك وسط تواجد أمني مكثف.

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إقبال كثيف على مكتب الشهر العقاري في الأزبكية لعمل توكيلات تأييد للرئيس

وشهد مكتب الشهر العقاري بمنطقة الأزبكية إقبالا كثيفا من الأهالي منذ فتح أبوابه صباح اليوم، دعما للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهم يرفعون أعلام مصر وصور الرئيس السيسي مرددين هتافات وطنية.

وأكد الأهالي أننا سندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل قوة، مشيرين إلى أنه حافظ على مصر من الإرهاب وعبر بها من فترة صعبة في تاريخها.