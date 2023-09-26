إقبال كبير على مكاتب الشهر العقارى بالغربية لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، اليوم الثلاثاء، لتحرير توكيلات، تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهدت مكاتب التوثيق في محافظة الغربية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذي أعربوا عن دعمهم الكامل للرئيس السيسي، مشيدين بجهوده في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عملاقة في القطاعات المختلفة.

وأشار طارق الصيفي، مواطن من قرية دهتورة التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة في مجال الأعمال والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي غيّر وجه المدن والقرى بشكل جذري، وبالتالي فإن دعمه في المرحلة المقبلة يعتبر واجبًا وطنيًا. وأضاف: "نحن نقدر جهوده ونرغب في أن يستمر في قيادة مسيرة التنمية والبناء في مصر".

وفي ذات السياق، أعرب حازم فوزي، مهندس من محافظة الغربية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي في مواجهة التحديات المختلفة. وأشار إلى أن الشعب المصري شعر بالتطور الذي تحقق في البلاد خلال فترة حكم الرئيس السيسي.

وأضاف:"قدم الرئيس مواجهة قوية للإرهاب وتصدي لجائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، ولم نشعر بتأثير سلبي كما حدث في دول أخرى ذات اقتصادات أقوى لذا، قررت أنا وعدد كبير من عشاق الوطن والرئيس توكيله ومطالبته بمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح".

وعبر عماد خلف، مواطن من قرية نهطاي، عن امتنانه للرئيس السيسي وثنائه على جهوده الرائعة، وأكد أن المشروعات التنموية التي تم تنفيذها لم تقتصر على المدن فحسب، بل أحدثت تغييرًا كبيرًا في الريف وساعدت في تحسين الحياة بشكل عام. وأضاف: "نحن ممتنون للرئيس السيسي ونعتبر دعمه واستمراره في الحكم ضرورة لاستكمال ما بدأه من إصلاحات وتنمية في البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الانتشار الواسع لتوكيلات الرئيس السيسي يعكس مدى الدعم الشعبي الذي يتمتع به، ويمكن اعتباره إشارة قوية لإرادة المواطنين في استمراره في الحكم وقيادة مصر نحو المزيد من التقدم والازدهار.

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