الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس حى أول طنطا يغرس 135 شجرة لتجميل وتشجير المنطقة

زراعة شجر
زراعة شجر

قام ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، بزراعة 135 شجرة مثمرة وزينة في عدد من مناطق الحي، تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود الحي في تطوير المنطقة وتحسين المناظر الطبيعية، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تعزيز الشكل الجمالي للشوارع.

وأكد "النجار" أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تعزيز التوازن البيئي وتحسين البيئة العامة، كما تعكس هذه الحملة جهود الدولة في التوسع في المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجهها البلاد.

وأشار رئيس الحي إلى أن محافظ الغربية ونائبه، يتابعان عن كثب سير عملية زراعة الأشجار داخل الحي والمدن والقرى بالمحافظة، وذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات المحلية لتحسين المناظر الطبيعية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود في زراعة الأشجار وتجميل المناطق لها تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع، حيث تساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير ظل ومساحات خضراء للاستمتاع بها من قبل السكان، كما تعزز هذه الحملات البيئة العامة وتعكس التزام السلطات المحلية بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة.

فيما أكد محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا بمحافظة الغربية، غرس 90 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من مناطق الحي، وذلك استمرارًا لـ حملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لشوارع الحي.

تعد مبادرة زراعة الأشجار وتجميل المناطق بمبادرة رئاسية 100 مليون شجرة مبادرة تستحق الثناء والتقدير، ومن المتوقع أن تستمر الجهود المستدامة في هذا الصدد لتعزيز البيئة وتحسين جودة الحياة في محافظة الغربية.

رئيس حي أول طنطا يغرس 135 شجرة لتجميل وتشجير المنطقة حي أول طنطا بمحافظة الغربية حملات التجميل والتشجير تحسين المناظر الطبيعية زراعة الأشجار وتجميل المناطق

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