الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أهالى البساتين يدعمون الرئيس السيسى بتوكيلات من الشهر العقارى

دعم رئيس الجمهورية
دعم رئيس الجمهورية

لليوم الثاني على التوالي، اصطف أهالي منطقة البساتين بالقاهرة أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري لعمل توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تواجد أمني مكثف، مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي".

IMG-20230926-WA0064
IMG-20230926-WA0064
IMG-20230926-WA0063
IMG-20230926-WA0063
IMG-20230926-WA0059(1)
IMG-20230926-WA0059(1)
IMG-20230926-WA0065
IMG-20230926-WA0065
IMG-20230926-WA0062
IMG-20230926-WA0062


وشهد مكتب الشهر العقاري بالبساتين إقبالًا كثيفًا من الأهالي منذ فتح أبوابه، لدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذين رفعوا صوره. وقال المواطنون: سندعم رئيسنا لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأناها معه. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة البساتين بنحبك يا سيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مكاتب توثيق الشهر العقاري توكيلات لدعم الرئيس

مواد متعلقة

ضبط عامل وسائق حاولا ترويج 4.5 كيلو حشيش وشابو وهيدرو في التجمع

ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين في المنيا

أهالى 15 مايو يدعمون الرئيس الرئيسي بتوكيلات من الشهر العقاري

أهالى الرحاب "طوابير" لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

طوابير أمام الشهر العقارى بقصر النيل لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

جمعوا 100 مليون جنيه.. الأمن يضبط 6 تجار مخدرات

"صاحب مسيرة التنمية".. توكيلات من أهالي مدينة نصر ثاني للرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة

"عمل لنا شبكة طرق دولية".. توكيلات من أهالى مدينة نصر لترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

الأكثر قراءة

لجنة الحكام لـ"الدستور": إعادة مباراة الزمالك والمقاولون فى هذه الحالة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

وزير قطاع الأعمال العام يكشف حقيقة مفاوضات بيع الدلتا للصلب لمصنعي الحديد

مصر تسلم الصك الخاص باتفاقية الأمان النووى بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر

اشتباكات حدودية.. كيف تصدى لبنان لاعتداء إسرائيلى على سيادته فى منطقة بسطرة؟

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد