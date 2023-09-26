أهالى البساتين يدعمون الرئيس السيسى بتوكيلات من الشهر العقارى

لليوم الثاني على التوالي، اصطف أهالي منطقة البساتين بالقاهرة أمام مكاتب توثيق الشهر العقاري لعمل توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تواجد أمني مكثف، مرددين هتافات "بنحبك يا سيسي".

IMG-20230926-WA0064 IMG-20230926-WA0063 IMG-20230926-WA0059(1) IMG-20230926-WA0065 IMG-20230926-WA0062



وشهد مكتب الشهر العقاري بالبساتين إقبالًا كثيفًا من الأهالي منذ فتح أبوابه، لدعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذين رفعوا صوره. وقال المواطنون: سندعم رئيسنا لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأناها معه.