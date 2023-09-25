إجراءات تزكية أعضاء مجلس النواب لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة القرار رقم 6 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتزكية أعضاء مجلس النواب لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في مادته الأولي في حالة رغبة طالب الترشح تقديم تزكية من أعضاء مجلس النواب على النموذج المعد لذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه يراعي ما يلي:

أولًا: ألا يقل عدد أعضاء مجلس النواب الذين حصل طالب الترشح على تزكيتهم عن 20 نائبًا.

ثانيًا: عدم جواز قيام النائب الواحد بتزكية أكثر من طالب ترشح.

المادة الثانية: تتولى الأمانة العامة لمجلس النواب الحصول على تلك التزكيات والتأكد من صحة البيانات المثبتة بها وفقًا للوارد بالنموذج المرسل للأمانة واعتمادها عقب استيفائها وتسليمها لطالب الترشح.