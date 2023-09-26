محافظ الدقهلية يشهد احتفال "أوقاف الدقهلية" بمناسبة المولد النبوى

شهد د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، الثلاثاء، احتفال مديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مولد النبي الكريم سيدنا محمد (ص) من داخل مسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ولفيف من المواطنين.

وقال المحافظ: سعادتي بالغة لوجودي اليوم بينكم للاحتفال بذكري مولد خير الأنام سيدنا محمد (ص) الذي أضاء العالم بنوره ونشر المحبة والسلام، ودعا العالم إلى السلم ونشر الأمن بعد زواله وعلم البشرية معنى العفو والرحمة عند المقدرة.

أشار مختار إلى أن رسولنا الكريم وضع مبادئ الوطنية والمحبة والإخاء والتسامح بين الأديان السماوية، ودعا الي التعايش بمحبة وسلام ونبذ العنف، وأرسى قواعد المواطنة وحفظ كرامة الإنسان.

من جانبه، ألقى وكيل أوقاف الدقهلية كلمة تحدث فيها عن عدة عناصر أولها أنه تغير لميلاد النبي (ص) الكون بكامله، فالسماء تفرح والملأ الأعلى يتزين، والأرض تتهيئ فرحًا، ثانيها أن الجميع يفرح بميلاد النبي حتى غير المسلمين لأنه الرحمة للعالمين، ثالثها أن ملامح الاحتفال بيوم ميلاد النبي كيف تكون بالصلاة عليه، ومحبته، واتباع سنته وطلب نيل شفاعته إلى آخره، رابعها أن لا تكون قضاء الحاجات إلا بطلبها من الله بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

احتفال مديرية الأوقاف

احتفال مديرية الأوقاف