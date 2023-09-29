مصرع مسن على يد جاره بسبب خلافات فى الدقهلية

لقى مسن مصرعه على يد فلاح بقرية البلاوية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بضربة فى البطن والوجه أودت بحياته فى الحال إثر خلاف بسبب الجيرة وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمدعبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من بعض الأهالي بقرية البلاوية التابعة للمركز بوجود مشاجرة ومتوفى.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "محمد أ.ا"،67 عاما، بالمعاش، ومتوفي على إثر إصابته بكدمات فى البطن والوجه اثر ضربات تلقاها من الطرف الثاني ويدعى "إبراهيم.ع.ع.ح"،44 عاما، فلاح ويقيمان قرية البلاوي.

و بسؤال شهود الواقعة أكدوا وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة بالاشتباك بالأيدي فيما بينهما بسبب خلاف بينهما بسبب الجيرة على شارع فاصل بين منزليهما نتج عنها إصابة الأول وعقب ذلك تعرض لأزمة صحية توفي على إثرها.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما بسبب الجيرة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وتحديد سبب الوفاة.