مصرع طالب على يد والده وعمه بميت غمر بمحافظة الدقهلية

لفظ طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي بمنطقة دقادوس بمدينة ميت غمرمحافظة الدقهلية أنفاسه الأخيرة على يد والده نجار موبيليا وعمه سائق وذلك بعد قيامهما بتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبه وذلك لأنه دائم تعاطي المواد المخدرة واستيلاءه على اسطوانات الغاز من داخل مسكن عمه بالعقار سكنهم لبيعها وشراء المخدرات.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفى ميت غمر المركزي لمأمور قسم شرطة ميت غمر، بوصول المدعو "عبد الرحمن.أ.أ.م"، 18 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي الصناعي ومقيم دقادوس جثة هامدة. انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وباستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين وجود كدمات حول الرقبة من الناحيتين وبالأذن اليسرى والصدر من الخلف وكدمات بالساعدين والساقين وخدوش بالوجه.

بسؤال مرافقيه كل من والده"أ"، 47 عامًا، نجار موبيليا، وعمه "هاني"، 45 عامًا، سائق ويقيمان بمنطقة دقادوس، قررا بأن المتوفي دائم تعاطي المواد المخدرة وفي يوم الواقعة قام بالاستيلاء على 2 اسطوانة غاز من شقة الثاني الكائنة بذات العقار محل سكنهم، وعلى إثر ذلك قاموا بتوثيقه من يديه وقدميه بواسطة سلسلة حديدية وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي بقصد تأديبية محدثين إصابته التي لحقت به وأعقب ذلك شعوره بحالة إعياء فقاما بنقله الى المستشفى إلا أنه لفظ انفاسه الاخيرة وتوفي أثناء ذلك

جرى ضبط الأب والعم الى ديوان قسم مركز ميت غمر وتم تحويل جثه المتوفى إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.