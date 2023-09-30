افتتاح الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد مع بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة

افتتح اليوم السبت، الأسبوع التعريفي للطلاب الجدد بجامعة المنصورة الجديدة تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

بدأ اليوم التعريفي بطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الهندسة، وكلية العلوم الأساسية، على أن يتم تنظيم يوم تعريفي لجميع كليات الجامعة على مدار الأسبوع.

وافتُتحت فعاليات اليوم بعزف السلام الجمهوري وقراءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس جامعة المنصورة الجديدة يلقيها عنه عمداء الكليات أثناء الفعاليات، وكلمة دكتور سمير صقر، عميد كلية العلوم، وكلمة دكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، وعُرضت بعد ذلك بعض نشاطات الطلاب خلال العام الجامعي الأول للجامعة والجوائز العلمية التي حصل عليها الطلاب في إعدادي هندسة.

عروض فنية

واسْتُكمل اللقاء بعروض فنية أعدَّتها ونظمتها كل كلية، منها: الغناء وإلقاء الشعر وغيرها من العروض الفنية المختلفة، كما قاموا مع الطلاب بجولة داخل المعرض التعليمي للجامعة وعرض مشاريع الطلاب الحائزة على بعض الجوائز العلمية.

وأوضح رئيس الجامعة في كلمته التي أعددها للعمداء، أنه جرى إعداد خطط الدراسة والجداول، وتوزيع المقررات، فضلًا عن تجهيز ما تستلزمه المعامل الدراسية استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الأول وتوفير المناخ التعليمي للطلاب، كما تم تجهيز وتعقيم قاعات التدريس والمكاتب مع الالتزام برفع المقررات الإلكترونية على منصة الجامعة، وقد بدأ الفصل الدراسي الأول على حسب الجداول المعدة بكل كلية، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري تستمر الدراسة بالفصل الأول لمدة ستة عشر أسبوعًا.

كلمة رئيس الجامعة

وجاء في كلمة رئيس الجامعة، الافتتاحية بالتهنئة باستقبال العام الدراسي الجديد بالجامعة واستقبال طلابها: "يسعدني أن أقدم لكم جميعًا أصدق كلمات التهاني وأحر التبريكات بهذه المناسبة السعيدة، وكلي أمل في أن يُكلل هذا العام بالنجاح والتميز في كافة الميادين، وأن يكون عامًا حافلًا بالإنجازات العلمية، والتعليمية والتربوية في إطار التعليم العصري في واحدة من الجامعات الحديثة الذكية في جمهورية مصر العربية".

وأضاف: "زملائي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الكرام: إن مجتمعنا ينتظر منكم الكثير، فلتكونوا بقدر المسؤولية كما هو عهدنا بكم، خـذوا بأيـدي أبنائكم الطلبة نحو ناصية العلم والمعرفة، ووازنوا بين التعامل بروح الأبوة وبين رصانة العملية التعليميـة، ساعدوا أبناءكم الطلاب لتخطي الصعاب، ساعدوهم على الاطلاع والاستفادة مما توفره الجامعـة مـن مصادر التعليم والتعلم والمعامل الحديثة، ومعامل المهارات والأدوات والمواد، واعلموا أن كل العيون ترنـو نحوكم ؛ وتنتظر منكم تجاوز هذا العام بأداء وتميز علمي كما اجتزتم العام الماضي الذي كان عامًا استثنائيًا حتى شكك كثيرون في إمكانية اجتيازه، وها نحن اليوم أمام تحد جديد ننتظر منكم هذا العام إنجازًا آخر بعون الله تعالى، فكونوا على العهد".

وتابع: "انتهز الفرصة لأخاطب أبنائي الطلبة الأعزاء، طلبة جامعة المنصورة الجديدة الأعزاء أملنا بكم وفيكم كبير؛ بأن تكونوا بقدر هـذه المرحلـة ومتطلباتها، والتزموا بالأخلاق والتقاليد الجامعية وحافظوا عليها، والزموا طريــق العلم، وهو طريق صعب ليس معبدًا بالزهور، إنه طريق يتطلب الصبر وبذل الوسع، فركزوا في دراستكم، ووسعوا ثقافتكم وأسهموا في تقدم بلدكم ورقي مجتمعكم، مستقبلكم ومستقبل البلاد بين أيديكم".

واختتم: "في هذه المناسبة يطيب لي أن أوجه كلمة شكر واعتزاز للكادر الفني والإداري في الجامعة، ذلك الكادر الذي كان خير عون لشقيقه الكادر الأكاديمي في اجتياز العام الدراسي الأول للجامعة، وتهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويسرني أن أقدم شكري الكبير وتقديري العالي لزميلاتي وزملائي السيدات وأعضـاء مجلس الجامعة، والشكر العظيم موصول لرئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة وأعضائه ؛ لدعمهم المتواصل وآرائهم الثاقبة السديدة في خدمة جامعة المنصورة الجديدة، والشكر موصول لوزير التعليم العالي الحالي والسابق وكوادر وزارة التعليم العالي؛ لدعمهم المستمر والدائم لجامعة المنصورة الجديدة، وتلبية كل احتياجاتها حتى أصبحت على هذا النحو المشرف في مدة زمنية قصيرة".

الافتتاح

الافتتاح