مختار: أدعو الجميع إلى تبني المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط؛ لحضور مؤتمر الدلتا للإعلان عن نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات الثلاث (الدقهلية - الشرقية - دمياط) وتكريم الفائزين عن المشروعات المؤهلة في الدورة الثانية التي تم تصعيدها للمنافسة على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي ماجل السكرتير المساعد، والدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة، والعميد محمد فهمي مدير مشروع الحكومة المستدامة بالكلية الفنية العسكرية.

مختار: الدقهلية سجلت 159 مشروع على المنصة الإلكترونية للمبادرة

وقال "المحافظ" أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على توفيره المناخ الملائم لإقامة كافة الفعاليات وعلى دعمه الكامل للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أجل الحفاظ على البيئة والمناخ من خلال تطبيق هذه المشروعات لخدمة المجتمع.

وأشار "مختار" إلى أن الدقهلية سجلت 159 مشروعًا على المنصة الإلكترونية للمبادرة.

وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني إلى 38 مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقاً للمعايير الموضوعة من قبل إدارة المبادرة، وتم تصعيد 7 مشروعات منهم للمنافسة على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية.

وأوضح "مختار" ان عملية التنمية الشاملة لا تكتمل إلا من خلال مثلث أضلاعه (الصحة والتعليم والبيئة)، مشيراً إلى إنه علي مدار سنوات عديدة ماضية حققت الدولة إنجازات وطفرات كبيرة في قطاعي الصحة والتعليم واتجهت بعد ذلك إلى قضية البيئة التي أصبحت قضية محورية في عملية التنمية الشاملة.

كما أشار “المحافظ” إلى أن الدولة أنفقت ما يقرب من 1 مليار و400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية، وأصبح لدينا طفرة غير مسبوقة في مجال إنشاء وتطوير مصانع التدوير والمعالجة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.

كما قال "مختار" نعمل منذ عام 2019 على القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال نقل 8 مقالب عشوائية بإجمالي 3 مليون طن مخلفات بلدية وتطوير مصانع التدوير وإنشاء مدافن صحية.

وقال "المحافظ": “أدعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال والجمعيات إلى تبني هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050 لتنفيذها على أرض الواقع”.

ووجه "مختار" خالص الشكر والتقدير للقائمين علي إدارة المبادرة على المستوى الوطني واللجنة التنفيذية لمحافظة الدقهلية والشرقية ودمياط على جهودهم المبذولة لتحقيق هذه المبادرة أهدافها.

ومن جهته أكد "محافظ الشرقية" على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف مثل مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي واستبدال السيارات المتهالكة بسيارات جديدة وكذلك مكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وتحويل مكامير الفحم ومحارق المخلفات والنفايات الطبية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء.

ومن جانبها أشارت "محافظ دمياط" إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة تستهدف وضع حلول للتحديات المناخية عكست الجهود المبذولة من الدولة المصرية للتعامل مع البعد البيئي، كما أنها حققت تكاتف جميع الجهات لوضع حلول وطرح أفكار جديدة للتعامل مع هذا الملف.

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