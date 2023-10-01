الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جولات تفقدية لوزير التعليم فى أول يوم دراسى

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بالقاهرة، لمتابعة انضباط العملية التعليمية في أول يوم دراسي داخل المحافظة.

وشدد المصدر على أن الوزير يقوم بمتابعة قرارات العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات داخل ديوان الوزارة.

بدء توافد الطلاب على المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد (صور)

انطلاق العام الدراسي الجديد
وانطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، اليوم، للصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، باستقبال طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول للدراسة، للتعريف بالمدرسة والترحاب بهم وتنظيم عمليات الدخول وعدم التكدس، واستقبال باقي الصفوف في اليوم التالي.

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