جولات تفقدية لوزير التعليم فى أول يوم دراسى

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ القاهرة يتابعان انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بالقاهرة، لمتابعة انضباط العملية التعليمية في أول يوم دراسي داخل المحافظة.

وشدد المصدر على أن الوزير يقوم بمتابعة قرارات العام الدراسي الجديد في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات داخل ديوان الوزارة.

انطلاق العام الدراسي الجديد

وانطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، اليوم، للصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، باستقبال طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول للدراسة، للتعريف بالمدرسة والترحاب بهم وتنظيم عمليات الدخول وعدم التكدس، واستقبال باقي الصفوف في اليوم التالي.