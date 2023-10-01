المبتديان الثانوية الرسمية تمنع الطلاب من دخول المدرسة بسبب الزي المدرسي

استغاث ولي الأمر إبراهيم طه أحمد، أحد أولياء أمور مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات، بإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، لمنع الطلبة من دخول المدرسة لعدم شرائهم الزي المدرسي من داخل المدرسة.

وأكد ولى الأمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الطلاب متجمعين أمام بوابة المدرسة كما موضح بالصور المرفقة، في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2024.

وتساءل ولى أمر آخر، قائلا هل أصبحت وظيفة المدرسة ومديرها التجارة في الملابس وهل هذا يتوافق مع معايير القيم ولائحة الانضباط وهل هذا يتوافق مع القانون أم أن هناك من يحميه بالإدارة التعليمية؟.

وكانت حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بعدم إجبار أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها، كما نص الكتاب الدوري رقم 33 الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2024، على الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والالتزام بتنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٣ المنظم لهذا الشأن.

وكان شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية..مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية.

كما وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها.

كما وجه الوزير، المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، كما شدد على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وشدد حجازي، على المديريات، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، وخاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كافة سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، كما شدد علي تطبيق لائحة اللنضباط المدرسي.

والزم الوزير، المديريات التعليمية، بتفعيل تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الاول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

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