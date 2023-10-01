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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى على مستوى الجمهورية 2024

مدرسة الهلال الأحمر
مدرسة الهلال الأحمر

انطلق العام الدراسي الجديد 2023/2024، اليوم الأحد، للصفوف الأولى بكل المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، باستقبال طلاب الصفوف الأولى في اليوم الأول للدراسة؛ للتعريف بالمدرسة والترحاب بهم وتنظيم عمليات الدخول وعدم التكدس، واستقبال باقي الصفوف في اليوم التالي.

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تفاصيل خطة "الداخلية" لتأمين العام الدراسى 2023/2024

انطلاق العام الدراسي الجديد

واستقبلت المدارس الطلاب بالزينة ورفع الأعلام أعلى مبانيها، كما انتهت المدارس من أعمال نظافة الفصول ودورات المياه وساحات المدارس وتعقيمها جيدًا.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مديري المديريات التعليمية بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهوري في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أكد الوزير ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كل أفراد المنظومة التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المهمة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديري المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية في المديرية.

ووجَّه الوزير، مديري المديريات التعليمية بضرورة ضبط العملية التعليمية داخل المدارس وانتظامها، كما وجه المديريات التعليمية بضرورة مراجعة الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة، وكذا جداول الإشراف، مشددًا على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

مدارس الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور)

وشدد حجازي، على المديريات، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أُسْبُوعِيًّا لجميع المراحل التعليمية، خاصة طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، مؤكدًا أهمية توفير كل سبل جذب الطلاب للمدرسة للاستفادة من العملية التعليمية، كما شدد علي تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وألزم الوزير، المديريات التعليمية، بتفعيل تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الاول على مستوى جميع المراحل الدراسية، وذلك بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.

اليوم الأول للدراسة الصفوف الأولى العملية التعليمية وتحية العلم لائحة الانضباط المدرسي

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