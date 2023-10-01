حركة النيابة العامة 2024.. تعرف عليها في العام القضائي الجديد

اعتمد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الجزء الثالث من الحركة القضائية الخاصة بالنيابات العامة الخاصة بالوكلاء وأعضاء النيابة العمومية.

حركة النيابة العامة 2024

وجاءت الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة تمهيدًا لتوزيع مهام العمل على أعضاء النيابات العامة تزامنًا مع بدء العام القضائي الجديد.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات اليوم بالنيابات العامة لتوزيع مهام العمل وتفريق الاختصاصات وتوزيع الكتب الدورية على أعضاء النيابات الجدد للالتزام بكتيبات وتوصيات النائب العام.



الجزء الأول من الحركة القضائية

ومن ناحية أخرى، نجد أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسنى عبداللطيف، اعتمد وأقر مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.



وتمثلت الحركة في ترقية 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و326 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، 350 رئيسًا من الفئة أ للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف.



الجزء الثاني من الحركة القضائية



كما اعتمدت النيابة الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب موافقة مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسني عبداللطيف 2024 وذلك بشأن التعيين في وظائف الرؤساء من الفئتين أ، ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة من المحامين العموم في تلك الوظائف.



وكل تلك الحركات التي تصدر كل عام قبل العام القضائي الجديد تكون وفقًا لقانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقًا لما تضمنته الكشوف المرفقة.

وتختص محاكم الاستئناف وفى حالات خاصة بنظر بعض الدعاوى التى ترفع إليها وفى هذه الحالة فإنها تباشر عملها ليس باعتبارها محكمة ثانى درجة وإنما باعتبارها أول درجة، فتوجد فى مصر حاليًا 8 محاكم استئناف، تتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبنى سويف وقنا.



وتتسع دائرة اختصاص بعض تلك المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة فى أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التى تُستأنَف أمامها الأحكام الصادرة عن محكمتى الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتين، ومحكمة استئناف القاهرة التى تتعلق بها كل المحاكم الابتدائية الموجودة فى القاهرة والجيزة.