الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع انتظام الدراسة فى 2805 مدارس

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، واطمأن على الالتزام بتطبيق الإجراءات التي أقرّتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد المحافظ، انتظام الدراسة اليوم الأحد، بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 2805 مدارس، بالإضافة إلى انتظام جميع العاملين بالمدارس الحكومية والدواوين.

وهنّأ المحافظ جميع الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد متمنيًا لهم عامًا زاخرًا بالنجاح والتوفيق، وثمّن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها خلال بدء العام الدراسي الجديد.

استخدام المنصة التعليمية 

وطالب المحافظ الطلاب بالانتظام في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي وكذلك استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن المعلم عليه دور كبير في مد جسور الثقة بينه وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة وإعطاء الطالب الثقة فى نفسه، وشدد على أهمية دور الأسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.

على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية، أنه تم التنبيه على كل رؤساء الأحياء بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كل الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

وكيل تعليم الإسكندرية يتفقد المدارس

من جهته، استقبل الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم الدكتور خالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات لتفقد سير انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس المحافظة، وقاما بمتابعة مدرسة قايتباي الإعدادية للبنين بإدارة الجمرك، ومدرسة الأنفوشي الرسمية لغات ومجمع الشهداء الرسمي لغات، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة وروحية أبوغالي وكيل الإدارة، وأشادا بطابور الصباح والإذاعة المدرسية والحديث عن أمجاد أكتوبر ونصر العزة والكرامة وانتظام العملية التعليمية.

وأكَّد الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب بسداد المصروفات والالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية ولائحة الانضباط المدرسي.

وكان مدير المديرية قد شدَّد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدًا على تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.

مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية
مدارس الإسكندرية
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