السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات التطهير وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس

تكثيف النظافة والتجميل
تكثيف النظافة والتجميل بمحيط المدارس

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق رسميا بمدارس المحافظة غدًا.

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حملات نظافة مكبرة بمحيط المدارس

وفي هذا الصدد، واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية جهودهم المكثفة فى متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة، فضلًا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات، وإزالة الاشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتهذيب الأشجار وزراعتها بمحيط المدارس وكذا التأكد من توافر كافة المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية.

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وعلى الصعيد ذاته، تابع رؤساء الأحياء استمرار العمل بمعارض اهلا مدارس والتأكد من جودة المعروضات وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

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وكان قد تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إنطلاق بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والذى بدأت اليوم السبت فى المدارس التي تعمل بنظام الفترتين فقط وعددها 235 مدرسة، على أن تنتظم الدراسة غدا الأحد 1 أكتوبر بجميع المدارس وعددها 2805  مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، وباجمالي عدد 1.445.609 طالب وطالبة.

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محافظ الإسكندرية النظافة والتطهير أحياء الإسكندرية بداية العام الدراسي الجديد محافظة الاسكندرية

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