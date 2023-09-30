وكيل تعليم الإسكندرية يتابع انتظام العام الدراسي بالمدارس

تفقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم السبت، انتظام الدراسة ببعض المدارس، واستهل جولته التفقدية بمتابعة مدرسة نبوية موسى الثانوية الجديدة بنات بإدارة وسط ومدرسة محرم بك الإعدادية بنين، وذلك بحضور علا سليمان، مدير عام الإدارة، ورحاب جابر، وكيل الإدارة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

انتظام الدراسة بـ235 مدرسة

وانطلق صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 بمدارس الإسكندرية، وانتظمت الدراسة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين والبالغ عددها 235 مدرسة، على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة صباح غد الأحد الأول من أكتوبر، حيث ينتظم مليونًا و446 ألفًا و609 طلاب في دراستهم بـ 2805 مدارس بجميع المراحل التعليمية.

واستقبلت المدارس الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، بالبالونات والأعلام، كما تم تنفيذ أنشطة ترفيهية وعرائس متحركة بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية بالمدارس.

وشدد الدكتور عربي أبوزيد، مدير المديرية، على تهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب وعدم ربط الكتب المدرسية بسداد المصروفات، وتقسيط المصروفات، مؤكدًا تنفيذ القرار الوزاري الخاص بالفئات المعفاة من سداد المصروفات مثل الأيتام وأبناء الشهداء وأبناء المرأة المعيلة وكافة الفئات المعفاة، وكذلك الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بدخول طلاب الصف الأول فقط من كل مرحلة تعليمية على أن تدخل باقي الصفوف تِباعًا.

التوعية بمكتسبات الوطن

وفي سياق متصل، شدد على الالتزام بالإشراف اليومي وتوفير بيئة تعليمية آمنة، مؤكدًا تناول المشروعات القومية لتوعية الطلاب بمكتسبات الوطن وجهود الدولة لبناء وتنمية الجمهورية الجديدة وأمجاد أكتوبر العظيم في الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير.

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