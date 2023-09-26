محافظ الإسكندرية يعلن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، وأكد جاهزية المدارس لبدء الدراسة من خلال الانتهاء من أعمال (الإنشاءات - الصيانة - استخدام الفراغات) بكافة المدارس على مستوى المحافظة وزيادة عدد الفصول الدراسية لاستيعاب الكثافة الطلابية، ومن المقرر أن ينطلق يوم السبت 30 سبتمبر 2023.

23 مدرسة جديدة وصيانة 96 أخرى بالإسكندرية

وقال الشريف إنه تم الانتهاء من إنشاء 23 مدرسة بعدد 441 فصلا دراسيا لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول، كما تم الانتهاء من صيانة 96 مدرسة، فلدينا 2805 مدارس في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، بإجمالي 1,445,609 طالب وطالبة، مؤكداً استعدادات غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوي والتعامل الفوري معها.

وكلف الشريف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، وتهيئة كافة المدارس من خلال الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بجميع المدارس، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب لاستقبال الطلاب بداية الدراسة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب من الأمراض المعدية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان.

وأوضح أن الإسكندرية من المحافظات التي تحظى برعاية ودعم كامل من القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم، لافتا إلى أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ تعليمى مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن للحد من التكدس بالفصول لا سيما في المناطق الأشد احتياجا لوجود مدارس.

استعدادات تعليم الإسكندرية

من جهته، قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنّ تعليم الإسكندرية أنهى استعداداته للعام الدراسي الجديد بإنهاء كل أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمدارس المحافظة، وكذلك نقل وندب بعض المعلمين كليًّا وجزئيًّا لسد العجز، كما تم تنظيم عدد من القوافل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة، والتى قامت بجولات تفقدية على المدارس بنطاق كل إدارة بجميع مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد 2024/2023.

وقد عقد أبوزيد اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية والتعليم العام والتعليم الفني شدد فيه على تنفيذ الكتاب الدوري رقم 30 الصادر في أغسطس 2023 والمنظم لانطلاقة العام الدراسي الجديد بإزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات داخل وخارج المباني وتكثيف الإشراف المدرسي لتوفير كافة عوامل الأمان لأبنائنا الطلاب وإعداد الجداول وقوائم الفصول والاستعداد لتفعيل مجموعات الدعم المدرسي وفق القرار الوزاري 28 لعام 2023 وحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطالب أو أولياء الأمور وتنظيم معارض سفراء الخير بالتنسيق مع المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير بعض المستلزمات المدرسية لغير القادرين وتنظيم معارض أهلا مدرستي بأسعار أقل من الأسواق تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى، وكذلك الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه وأسطح المدارس والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وتجهيز غرفة العزل بالمدرسة وخطوط الحريق، وتجهيز غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوى الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضىي، حرصا على سلامتهم.