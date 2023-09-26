الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الإثنين، فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ20 من معاهد أبو قير العليا، كما افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير معاهد أبو قير العليا.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة للخريجين وذويهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بمعاهد أبوقير العليا.

وتابع: “أننا نشهد في الأونة الأخيرة تطور كبير في جميع المؤسسات التعليمة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جميع المؤسسات التعليمة الحكومية والخاصة وعلى كافة الأصعدة والمستويات، للمساهمة في تخريج  شباب واعي كفء قادر على قيادة المستقبل”.

إشادة بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبوقير

على صعيد آخر، أشاد المحافظ بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبوقير، مؤكدًا أن هذا التطوير يساعد الطالب على اكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته الفكرية والمعرفية وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.


جاء ذلك بحضور، الدكتور على محجوب رئيس مجلس إدارة معاهد أبو قير العليا، والدكتور شحاتة السيد شحاتة، عميد المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات وإدارة الأعمال، والدكتور خالد بسيوني، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، وعُمداء الكليات بالإسكندرية.

 

المشاركة في حفلات تخرج الطلاب 

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، فعاليات حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم ومستقبلا واعدا وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة المستقبل.

وأعرب “الشريف” عن سعادته وفخره للمشاركة في تخريج جيل ليبني وطنه. مشيرًا إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر ولابد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم وأبائهم و ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا
محافظ الإسكندرية معاهد أبو قير العليا رفع كفاءة وتطوير العملية التعليمية الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني الـ93

محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر الدولي السنوي الأول لمستشفى "نيل الأمل"

الأكثر قراءة

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

عاجل .. نقابة الأطباء فى السودان: مئات الوفيات بحمى الضنك بسبب الحرب

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

تظاهرة حب.. جماهير النادى المصرى تحرر أول التوكيلات للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للسلام

محاسن السنوسي

مدينة جرفتها السيول.. مَن المسئول عن نكبة "درنة"؟!!

محمد عبدالعزيز

فى الشدائد تظهر المعادن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام مستوطنين باحات الأقصى وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى