شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الإثنين، فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ20 من معاهد أبو قير العليا، كما افتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير معاهد أبو قير العليا.

وفي كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة للخريجين وذويهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، كما قدم الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بمعاهد أبوقير العليا.

وتابع: “أننا نشهد في الأونة الأخيرة تطور كبير في جميع المؤسسات التعليمة، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جميع المؤسسات التعليمة الحكومية والخاصة وعلى كافة الأصعدة والمستويات، للمساهمة في تخريج شباب واعي كفء قادر على قيادة المستقبل”.

إشادة بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبوقير

على صعيد آخر، أشاد المحافظ بأعمال رفع الكفاءة بمعاهد أبوقير، مؤكدًا أن هذا التطوير يساعد الطالب على اكتساب الأدوات اللازمة لتطوير مهاراته الفكرية والمعرفية وإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.



جاء ذلك بحضور، الدكتور على محجوب رئيس مجلس إدارة معاهد أبو قير العليا، والدكتور شحاتة السيد شحاتة، عميد المعهد العالي للحاسب الآلى ونظم المعلومات وإدارة الأعمال، والدكتور خالد بسيوني، عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، وعُمداء الكليات بالإسكندرية.

المشاركة في حفلات تخرج الطلاب

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، فعاليات حفل تخرج دفعة كلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق والتسلح بالعلم ومستقبلا واعدا وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة المستقبل.

وأعرب “الشريف” عن سعادته وفخره للمشاركة في تخريج جيل ليبني وطنه. مشيرًا إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر ولابد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم وأبائهم و ما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا

محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال رفع كفاءة معاهد أبوقير العليا