الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام الصين ووفدًا من "تاى يوان" الصينية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وقنصل الصين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، يانغ يي، قنصل عام دولة الصين وبرفقته وفد رفيع المستوى من مدينة تاي يوان بمقاطعة شانشي الصينية، للتأكيد على الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

العلاقات الثنائية بين مصر والصين

وفي بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالوفد في أول زيارة لهم لمدينة الإسكندرية، العاصمة الاقتصادية والصناعية لمصر، كما أنها أقدم سكندريات العالم، هذا وقد ثمن الشريف التطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين، والتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الجانب الصيني على كل الأصعدة.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس الوفد عن سعادته بوجوده في الإسكندرية هذه المدينة العريقة، مؤكدًا أن مدينة تاي يوان تتطلع لإقامة علاقات توأمة مع الإسكندرية.

هذا وأكد الشريف أن مصر تربطها بالصين علاقات طيبة وقوية وقديمة، ونتطلع لزيادة التعاون  بين الجانبين في كل المجالات، كما دعا المحافظ الوفد الصيني لزيارة معالم الإسكندرية للتعرف على تاريخ المدينة العريق.

واستقبل محافظ الإسكندرية في يوليو الماضي، وفدًا من مقاطعة ستشوان الصينية، على رأسهم ليو بينغ، نائب مدير كونغرس بستشوان، وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية.

وأكد الشريف أن مصر و الصين تربطهما علاقات طيبة وقوية منذ سنوات، كما أن البلدان لهما حضارة عريقة امتدت جذورها لسنوات، وأن هناك العديد والعديد من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين، وقد دعا المحافظ الوفد لزيارة الأماكن الأثرية والسياحة بالإسكندرية.

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