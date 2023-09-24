محافظ الإسكندرية يشارك في الاحتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني الـ93

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة، وذلك بحضور مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

المحافظ يهنئ الجالية السعودية بالإسكندرية

وتوجه محافظ الإسكندرية باسمه واسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة للسفير وللجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته واعتزازه بحضور العيد الوطني السعودي إلى جوار الأشقاء السعوديين وفي رحاب المجتمع السكندري.

قوة العلاقات المصرية السعودية

وأكد اللواء محمد الشريف إلى أن مصر والسعودية هما القلب النابض للعروبة ورمز الأخوة والمحبة. مؤكداً على عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيداً بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجلات وعلى كافة الأصعدة.

دعم المجتمع المدني

وكان قد شارك محافظ الإسكندرية، في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية، للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني ي دعم المجتمع السكندري.

ووجه المحافظ الشكر للأندية الروتارية على مجهوداتها الكبيرة ودورها الراسخ الذي تقوم به في الشارع السكندري؛ مثمنا دور الأندية الروتارية ومساهمتها في العديد من أعمال التطوير والتنمية التي تدعم بها أهالي الإسكندرية في المناطق الأشد احتياجًا يأتي علي رأسها ،تعمير وتطوير قرية "باب الأحرار".

وأشار المحافظ إلى أن الأوطان لا تبني إلا بسواعد أبنائها، وأن وطننا بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلابد أن تتضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

احتفالية القنصلية السعودية

احتفالية القنصلية السعودية