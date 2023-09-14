الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 في مصر

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، حيث اعتمدت وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الكاملة وموعد بدء العام الدراسى الجديد 2023 للمدارس والجامعات.

ومن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، وتأتي تفاصيل العام الدراسي الجديد 2023 كالتالي:

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد وتفاصيل الخطة الزمنية المحددة والموضوعة للعام الدراسي الجديد، موضحة أن الدراسة بالعام الدراسي الجديد تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

موعد بدء الدراسة في الجامعات والمدارس الحكومية لعام 2023- 2024

مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقة "الأعلى للشؤون" للطلاب الوافدين

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- ينتهي العام الدراسي الأول 2023-2024 يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

لينك تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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