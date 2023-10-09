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تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل وبداية الإجازة

امتحانات نصف العام
امتحانات نصف العام

ازداد محرك البحث على "جوجل" عن موعد امتحانات نصف العام 2024، خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" خلال السطور التالية جميع التفاصيل التي تخص السؤال عن امتحانات نصف العام 2024.

موعد امتحانات نصف العام 2024

أشارت الخريطة الزمنية التي تم وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 سيستمر لمدة 35 أسبوعًا، حيث بدأت الدراسة يوم 30 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 لجميع المراحل الدراسية بالمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

موعد إجازة نصف العام 2024

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2024، يوم 27 يناير وتمتد حتى أسبوعين تبدأ لتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، على هذا النحو:

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.

- يوم الأحد 14 يناير 2024، بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد.

اعرف مواعيد امتحانات نصف العام 2024

تطوير التعليم

وفي السياق، قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، بشرط التقدم بطلب لـ وزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة، ويسعى عدد من الطلاب إلى التعرف على ميعاد بدء اختبارات الترم الأول 2024 ليكونوا على استعداد لحل جميع الأسئلة بالمواد الدراسية.

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اعرف مواعيد امتحانات نصف العام 2024

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب صفوف النقل

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