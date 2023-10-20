الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق امتحانات محو الأمية دورة أكتوبر لـ7111 متقدمًا

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن انطلاق امتحانات محو الأمية دورة أكتوبر 2023 بجميع المراكز والأحياء خلال الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 9 نوفمبر المقبل لجميع أنواع الفصول التي انتهت مدة الدراسة بها بإجمالي عدد المتقدمين يبلغ 7111 متقدمًا يؤدون الامتحان داخل 181 لجنة.

وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية بناء البشر لدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

دعم أنشطة تعليم الكبار 

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لأنشطة تعليم الكبار وتفعيل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والأوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر" لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة باعتبار أن ذلك واجب وطني وأساس للنهوض والتنمية للارتقاء بالمجتمع فضلا عن توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمشاركين في مشروع محو الأمية بقرى ومراكز حياة كريمة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر كافة الجهود ومشاركة جميع الجهات بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق المستهدف من برامج محو الأمية وتعليم الكبار والوصول إلى محافظة بلا أمية مشيرًا أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بقضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية وتقف عائقًا لعمليات التنمية المستدامة وخاصة في نطاق البيئات الريفية والمناطق النائية المحرومة من فرص التعليم.

من جانبه أوضح خالد عبد الحميد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار تقرر عقد امتحانات دورة أكتوبر 2023 بالمراكز الإدارية والأحياء تحت إشراف نادي إبراهيم عبدالعال مدير عام شئون الدارسين وبحضور لجنة تقييم الأداء، بإجمالي عدد متقدمين 7111 وتعقد الامتحانات على اسبوعين، يبدأ الاسبوع الأول في الفترة من 29/10 وحتى 2/11، والاسبوع الثاني من 5/11 وحتى 9/11، لافتًا إلى بدء الامتحان بمركز أسيوط في الفترة من الأحد 29 أكتوبر وحتى الأربعاء 1 نوفمبر في 15 لجنة بعدد 926 متقدم، وفي حي غرب يعقد الامتحان يوم الخميس 2 نوفمبر بعدد 7 لجان و304 متقدم، وفي مركز ديروط يعقد الامتحان لـ 869 متقدم يومي الأحد والاثنين 29 و30 أكتوبر في 14 لجنة، وفي مركز القوصية يوم الثلاثاء 31 أكتوبر لعدد 545 متقدم في 7 لجان.

أما في مركز منفلوط يعقد الامتحان يومي الأربعاء والخميس 1 و2 نوفمبر لـ 523 متقدم بعدد 12 لجنة، وفي مركز الغنايم يعقد الامتحان لعدد 689 متقدم في 21 لجنة من الأحد 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 31 أكتوبر، وفي أبوتيج يعقد الامتحان يومي 1 و2 نوفمبر في 20 لجنة لعدد 857 متقدم، وفي الاسبوع الثاني يعقد الامتحان في مركز أبنوب بعدد 11 لجنة لـ 492 متقدم يوم الأحد 5 نوفمبر، وفي حي شرق يوم الاثنين 6 نوفمبر بعدد 4 لجان لـ 187 متقدم، فضلا عن عقد الامتحان لعدد 528 متقدم بمركز الفتح في 34 لجنة في الفترة من الثلاثاء 7 نوفمبر وحتى الخميس 9 نوفمبر، بينما يعقد الامتحان في مركز ساحل سليم يوم الأحد 5 نوفمبر في 9 لجان لعدد 296 متقدم، وفي مركز البداري يومي 6 و7 نوفمبر لعدد 444 متقدم بـ 13 لجنة، والداخلية ق.م يوم الخميس 9 نوفمبر في لجنتين لعدد 55 متقدم، بالإضافة إلى عقد الامتحان 386 متقدم يوم الأربعاء 8 نوفمبر في 12 لجنة بمركز صدفا.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط امتحانات محو الامية عدد متقدمين يبلغ 7111 بتعزيز جهود الدولة في محو الأمية وشباب ورياضة

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