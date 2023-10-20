محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتطهير مخرات السيول

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمتابعة مراحل العمل لمشروعات تأهيل وتبطين الترع فضلًا عن تطهير مخرات السيول بكل مراكز وقرى المحافظة حتى الانتهاء منها وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منهًا وفقًا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على مياه الري وترشيد الفاقد منها والعمل على وصولها للنهايات لري الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وشدد محافظ أسيوط، على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطط الري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام، موضحًا أن الحكومة تولي قطاع الموارد المائية والري اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على المياه وضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط.

تأهيل وتبطين الترع

وتناول اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة بشأن تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول تحسبًا لحدوث أي طارئ.

وأكد محافظ أسيوط، متابعته الدورية للمشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال التبطين للترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها سواء عن طريق جولاته الميدانية أو لقاءاته المكتبية أو التقارير الدورية التي تصل إليه.

ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية لتطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية ومراجعة المناسيب أولًا بأول، فضلًا عن تطهير مخرات السيول وإزالة التعديات عليها والتعامل معها بشكل فوري وحازم والتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية تحسبًا لأي طارئ خاصة مشيرًا إلى الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الأزمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة بكافة الطرق الممكنة ووفقًا للإمكانات المتاحة.