الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس

امتحانات
امتحانات

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بداية الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، والذي بدأ بالفعل يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضى  2023.

ووفقًا لما أوضحته الوزارة في بيان أن مدة الدراسة في العام الدراسي الحالى  2023-2024  سوف تستمر لمدة 35 أسبوعا، إذ من المقرر أن ينتهي يوم السبت 8 يونيو 2023.

موعد امتحانات الترم الأول 2023/2024

بدأ الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023/2024 يوم السبت 30 سبتمبر الماضى  2023 ومن المفترض أن ينتهي يوم الخميس 25 يناير 2024، وسوف  تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 وتفاصيل نظام الامتحانات هذا العام

موعد امتحانات الترم الأول بصفوف النقل بالمدارس الفنية 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات)، تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد اجازة نصف العام الدراسى 2023/2024

تبدأ إجازة الترم الأول 2023/2024 حسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

موعد امتحانات الترم الأول بالمدارس الأزهرية

 

من ناحيته أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد للمراحل التعليمية الأزهرية كافة، والذي بدأ يوم السبت 30 سبتمبر الماضى ، حيث  تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

23 ديسمبر 2023 ..امتحانات صفوف النقل الأزهرى (ابتدائي- إعدادى)

وتبدأ امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الابتدائي في المعاهد الأزهرية ولطلاب صفوف النقل الإعدادي في المعاهد الأزهرية وكذلك لطلاب صفوف النقل بالبحوث الإسلامية، يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، بينما تعقد  امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية يوم السبت الموافق 30 ديسمبر.

16 يناير ..موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 

وتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الابتدائية في المعاهد الأزهرية و لطلاب الشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

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تبدأ في يناير.. موعد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس

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