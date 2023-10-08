موعد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 وتفاصيل نظام الامتحانات هذا العام

مع بدء العام الدراسي الجديد يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 كي يضعون الخطط للعام الدراسي الجديد حتى يتمكنوا من تحقيق الدرجات المنشودة خلال الامتحانات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024

نعرض في التقرير التالي تفاصيل موعد امتحانات الثانوية العامة 2023-2024 وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2023/2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024 وتستغرق الامتحانات شهر تقريبًا.

لا تغيير في نظام امتحانات الثانوية العامة 2023/2024

في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعرض تفاصيل استعدادات العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما.

وأكد وزير التربية والتعليم عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح في كلمته أنه جاري العمل فى ملف تطوير مرحلة الثانوية لصالح الطلاب والوطن، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ضرورة إجراء حوار مجتمعي قبل اتخاذ أية قرارات ليعلم أولياء الأمور بما يحدث فى هذا الملف الهام، وعدم مفاجئة الطلاب بأية قرارات قد تسبب لهم ضغوط عصبية عليهم وعلى أسرهم.

ويكون الهدف من تطوير ملف الثانوية العامة يجب أن يواكب الثورة الصناعية والتكنولوجية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويكون مبني على فهم المعلومة وعدم الحفظ، وبناء شخصيته، واستقلاليته، لذا يجب إعادة النظر فى المناهج ونظام التقييم، وهو ما قام به المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، بمشاركة المراكز المتخصصة، فضلا عن دراسة آليات القبول فى الجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإسراع فى التعليم فى هذه المرحلة وطرح عدة مسارات للطالب للاختيار منها.

الوصول إلى المناهج العلمية للعام الدراسي الجديد 2023/2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم إمكانية الوصول إلى المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد من خلال رابطها المباشر وهو الموجود هنا

وموجود فيها كافة الصفوف الدراسية ومنها الصف الثالث الثانوي.

واختيار المادة العلمية والمواد المراد.