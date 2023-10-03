موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي

ازداد البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية حول السؤال عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024، تزامنًا مع بدء الموسم الدراسي الجديد 2023– 2024، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليه واستخدامه في حل الامتحانات المختلفة.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

بدأ العام الدراسي الجديد 2023 -2024 بجميع المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية يوم السبت الماضي الموافق 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس خلال شهر أكتوبر ويتم الانتهاء من تسليمه مع بداية نوفمبر المقبل.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لـ استلام التابلت بسهولة وهي كالآتي:

صورة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة بطاقة ولي الأمر.

إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أشار إلى أنه تم إنجاز امتحانات هذا العام أونلاين على التابلت على مستوى كل إدارة تعليمية، موضحا أن اللامركزية التي تم تنفيذها خلال عقد هذه الامتحانات جعل هناك مرونة وأريحية خاصة بعد تدريب المعلمين على صياغة المفردات الاختبارية التي تقيس مستويات التفكير العليا.

وأكد حجازي، أنه تم سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام من خلال بنوك الأسئلة، بالإضافة إلى وجود خبراء لمراجعة نماذج الإجابة قبل عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر بقوة فى جودة العملية التعليمية مثل الأمية وعجز المعلمين، والفقر والتسرب التعليمى.

وقال إن الوزارة تعمل على حل تلك القضايا، موضحًا أن المناهج الجديدة تناقش القضية السكانية بشكل رئيسي، وتتعاون الوزارة بشكل وثيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن لأن هناك علاقة عكسية بين مستوى التعليم والزيادة السكانية.